Ο Τραμπ ψάχνει προθύμους για μια νέα συμμαχία που θα ανοίξει το Στενό του Ορμούζ

Νέες πρωτοβουλίες αναγκάζεται να λάβει η αμερικανική κυβέρνηση καθώς φαίνεται, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες που προκύπτουν στο Στενό του Ορμούζ, λόγω του μενόμενου πολέμου με το Ιράν.

Όπως αναφέρει συγκεκριμένα η Wall Street Journal σε σημερινό της δημοσίευμα, η επιβράδυνση της ναυσιπλοίας στο Στενό του Ορμούζ αναγκάζει την κυβέρνηση Τραμπ να βρει εναλλακτικούς τρόπους για να αποκαταστήσει την εμπορική ροή.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, λίγες μόλις εβδομάδες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) διακήρυξε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι «πλήρως ανοιχτά και έτοιμα για επιχειρηματική δραστηριότητα» ζητά τώρα από άλλες χώρες να συμμετάσχουν σε έναν νέο διεθνή συνασπισμό που θα επιτρέπει στα πλοία να διέρχονται με ασφάλεια από την περιοχή.

Η πρωτοβουλία «Maritime Freedom Construct»

Η πρωτοβουλία, με την ονομασία «Maritime Freedom Construct», περιγράφεται σε εσωτερικό τηλεγράφημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ το οποίο εστάλη την Τρίτη προς τις αμερικανικές πρεσβείες και καλεί τους Αμερικανούς διπλωμάτες να ασκήσουν πιέσεις σε ξένες κυβερνήσεις για να συμμετάσχουν στον συνασπισμό. Σύμφωνα με το έγγραφο, ο συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ θα ανταλλάσσει πληροφορίες, θα συντονίζεται σε διπλωματικό επίπεδο και θα επιβλέπει την εφαρμογή κυρώσεων.

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να αποκαταστήσει τη ροή της εμπορικής ναυσιπλοΐας στο Στενό, παρά τις ενέργειες του Ιράν να τοποθετεί νάρκες και να επιτίθεται σε δεξαμενόπλοια που διέρχονται χωρίς την έγκριση της Τεχεράνης.

Το μέλλον του περάσματος έχει εξελιχθεί σε βασικό σημείο τριβής στις παγωμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αφήνοντας το κρίσιμο αυτό θαλάσσιο σημείο σε αβεβαιότητα, την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες για άνοδο των παγκόσμιων τιμών ενέργειας. Ενώ η Τεχεράνη στοχοποιεί πλοία που δεν καταβάλλουν τέλη διέλευσης, το αμερικανικό ναυτικό έχει επιβάλει ευρεία ναυτική απομόνωση σε πλοία με προορισμό ή προέλευση ιρανικά λιμάνια.

Το αίτημα της Ουάσιγκτον για στήριξη καταδεικνύει την πρόθεσή της να εμπλέξει και άλλες χώρες στη διαχείριση -τόσο την τρέχουσα όσο και τη μελλοντική- του Στενού. «Η συμμετοχή σας θα ενισχύσει τη συλλογική μας ικανότητα να αποκαταστήσουμε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και να προστατεύσουμε την παγκόσμια οικονομία», αναφέρεται στο τηλεγράφημα, το οποίο τονίζει ότι «η συλλογική προσπάθεια είναι απαραίτητη για να επιδειχθεί ενιαία αποφασιστικότητα και να επιβληθεί ουσιαστικό κόστος στην ιρανική παρεμπόδιση της διέλευσης».

Οι χώρες μπορούν να συμμετάσχουν ως «διπλωματικοί ή/και στρατιωτικοί εταίροι»

Παρότι η πρωτοβουλία δε συνιστά καθαρά στρατιωτικό συνασπισμό, το έγγραφο καλεί τους Αμερικανούς αξιωματούχους να διερευνήσουν αν οι εταίροι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως «διπλωματικοί ή/και στρατιωτικοί εταίροι». Το εγχείρημα προβλέπεται να υλοποιηθεί από κοινού από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, με το πρώτο να λειτουργεί ως διπλωματικός κόμβος και τη δεύτερη να παρέχει επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο για τη ναυτιλία και να συντονίζει την ανταλλαγή πληροφοριών.

Στο αμερικανικό τηλεγράφημα αναφέρεται επίσης ότι το «Maritime Freedom Construct» θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς άλλες διεθνείς πρωτοβουλίες θαλάσσιας ασφάλειας, περιλαμβανομένων εκείνων που προωθούν το Λονδίνο και το Παρίσι.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι η πρόταση αποτελεί ένα από τα διαθέσιμα διπλωματικά εργαλεία του προέδρου. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Τραμπ έχει ζητήσει από συνεργάτες του να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη παρατεταμένη ναυτική απομόνωση, έως ότου το Ιράν υποχωρήσει στις απαιτήσεις του για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον αποκλεισμό «ιδιαίτερα αποτελεσματικό», ενώ από το Οβάλ Γραφείο δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να συνεχίσει τόσο την πολιτική αυτή, όσο και τον πόλεμο, «εκτός αν συμφωνήσουν ότι δε θα υπάρχουν πυρηνικά».

Εν τω μεταξύ, η προσπάθεια δημιουργίας συνασπισμού υπό αμερικανική ηγεσία έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες τοποθετήσεις του αμερικανού προέδρου, στις οποίες καλούσε συμμάχους -ιδίως ευρωπαϊκές χώρες και μέλη του ΝΑΤΟ- να αναλάβουν οι ίδιοι πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, από την πλευρά τους, αντιτείνουν ότι δεν είχαν έγκαιρη ενημέρωση για την έναρξη των εχθροπραξιών, γεγονός που δυσχέρανε την παροχή άμεσης υποστήριξης, ενώ ορισμένοι ηγέτες έχουν χαρακτηρίσει δημόσια την επιλογή έναρξης πολέμου ως στρατηγικό σφάλμα. Παράλληλα, ευρωπαϊκές χώρες -με πρωτοβουλία του Ηνωμένο Βασιλείου και της Γαλλία- έχουν πραγματοποιήσει συναντήσεις για τον σχεδιασμό μιας μελλοντικής στρατηγικής ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα της περιοχής, μετά το τέλος της σύγκρουσης.





Πηγή: skai.gr

