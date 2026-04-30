Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να ζήτησε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να περιοριστεί η διάρκεια των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων με τον Λίβανο σε ένα χρονικό παράθυρο 2-3 εβδομάδων, με ορίζοντα τα μέσα Μαΐου, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν αργά το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με το Channel 12.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μετά την απόρριψη από τον Τραμπ πρόσφατης πρότασης του Ιράν να τεθούν προσωρινά στο περιθώριο οι συζητήσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα και να δοθεί προτεραιότητα στην επίλυση ζητημάτων που αφορούν το Στενό του Ορμούζ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά δυνάμεων του IDF και κοινοτήτων στο βόρειο Ισραήλ υπονομεύουν τις προοπτικές συμφωνίας και αποδυναμώνουν την αποτρεπτική ισχύ της χώρας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Ιερουσαλήμ έχει διαμηνύσει στην Ουάσινγκτον ότι, αν οι συνομιλίες δεν αποδώσουν εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, το Ισραήλ θα ζητήσει έγκριση για να προχωρήσει στο «αρχικό σχέδιό» του, που προβλέπει κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Την ίδια ώρα, η πολιτική ηγεσία έχει δώσει εντολή στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, με τον στρατό να αποφεύγει πλήγματα βόρεια του ποταμού Λιτάνι, εκτός εάν δοθεί ειδική έγκριση μετά από προσεκτική αξιολόγηση.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ φέρεται να κάλεσε τον Νετανιάχου να περιορίσει τις ισραηλινές ενέργειες σε «χειρουργικά» πλήγματα, αποφεύγοντας περαιτέρω κλιμάκωση.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι προειδοποιούν, ωστόσο, ότι η παρούσα κατάσταση επιτρέπει στη Χεζμπολάχ να ανασυνταχθεί. Κατά την επίσκεψή του σε δυνάμεις στο νότιο Λίβανο, ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, αντιστράτηγος Eyal Zamir, τόνισε ότι οι επιχειρήσεις διεξάγονται βάσει κυβερνητικών κατευθύνσεων, σημειώνοντας πως «έχουμε πετύχει όλα όσα μας είχαν τεθεί ως στόχοι σε Ιράν και Λίβανο, και ακόμη περισσότερα».

Πηγή: skai.gr

