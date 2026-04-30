Το Ισραήλ βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, εντείνοντας τις προετοιμασίες για μια πιθανή επιστροφή στις συγκρούσεις με το Ιράν, εν μέσω ενδείξεων ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) μπορεί να κλίνει σε απόφαση για ανανεωμένη στρατιωτική δράση, αναφέρει την Παρασκευή το ισραηλινό δίκτυο Channel 12 News.

Ο Τραμπ φέρεται να ενημερώνεται στον Λευκό Οίκο για τις στρατιωτικές επιλογές από τον αρχηγό της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), Ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, ενώ Ισραηλινοί αξιωματούχοι πραγματοποιούν μια σειρά εντατικών διαβουλεύσεων εν μέσω αυτού που θεωρούν «αυξανόμενη δυναμική προς λήψη απόφασης στην Ουάσινγκτον».

Σύμφωνα με το Channel 12, Ισραηλινοί αξιωματούχοι προετοιμάζονται για την πιθανότητα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να καταρρεύσουν ήδη από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Το ρεπορτάζ επικαλείται υπουργούς του υπουργικού συμβουλίου, που ενημερώθηκαν για το θέμα τις τελευταίες ημέρες, να εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ μπορεί να χρειαστεί να «δώσουν ώθηση» στην εκστρατεία πίεσης στο Στενό του Ορμούζ μέσω στρατιωτικών επιθέσεων σε ιρανικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και ενέργειας, καθώς και σε κυβερνητικές υποδομές.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ λέγεται επίσης ότι εργάζονται για να προβάλουν μια αξιόπιστη ναυτική απειλή κατά του Ιράν.

