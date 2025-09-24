Λογαριασμός
Ο Λαβρόφ κατηγορεί το Κίεβο και τους Ευρωπαίους για τη «διαιώνιση» του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ ατηγόρησε το Κίεβο και ευρωπαϊκές χώρες ότι ευθύνονται για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, σε συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του

Σεργκέι Λαβρόφ πορτρέτο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ είπε στον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο ότι το Κίεβο και οι ευρωπαϊκές χώρες ευθύνονται για τη διαιώνιση του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με τη Μόσχα.

Στη συνάντηση που είχαν οι δύο υπουργοί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ο Λαβρόφ «υπογράμμισε τον απαράδεκτο χαρακτήρα των ελιγμών του Κιέβου και ορισμένων ευρωπαϊκών πρωτευουσών που έχουν ως στόχο τη διαιώνιση της σύγκρουσης» ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του.

TAGS: Σεργκέι Λαβρόφ Πόλεμος στην Ουκρανία
