Χούθι: Οκτώ νεκροί και 142 τραυματίες από τις ισραηλινές επιδρομές στη Σαναά

Οκτώ νεκροί και 142 τραυματίες από τις σημερινές ισραηλινές επιδρομές στη Σαναά, ανακοίνωσαν οι Χούθι. Οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν εγκλωβισμένους

Κατεστραμμένα κτίρια Σανάα

Οι ισραηλινές επιδρομές σήμερα στη Σαναά προκάλεσαν τον θάνατο οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό 142, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν την πρωτεύουσα της Υεμένης.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας των Χούθι, ο Ανίς Αλασμπάχι, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι ο απολογισμός "αυξήθηκε σε οκτώ μάρτυρες και 142 τραυματίες", ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό θυμάτων κάτω από τα ερείπια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

