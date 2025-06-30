Ο Τραμπ κινδυνεύει να τυφλωθεί πολιτικοποιώντας τις πληροφορίες για το Ιράν

Ο βιαστικός ισχυρισμός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πριν από μια εβδομάδα ότι οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ είχαν εξαλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μπορεί να ήταν μια τυπική δήλωση νίκης του Τραμπ, φτιαγμένη για τις κάμερες - αλλά τώρα φαίνεται ότι ήταν στην καλύτερη περίπτωση πρόωρη δήλωση. Χειρότερο από το να προλάβει τα γεγονότα, όμως, είναι το πώς αντέδρασε ο πρόεδρος όταν προέκυψαν οι αρχικές εκτιμήσεις. Όταν τα μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν ότι μια προκαταρκτική αξιολόγηση της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας (DIA) διαψεύδει ορισμένους από τους ισχυρισμούς του προέδρου, ο Τραμπ πολιτικοποίησε το ζήτημα της συλλογής πληροφοριών.

Αφήνοντας κατά μέρος τα ερωτήματα σχετικά με την πραγματική ζημιά που προκάλεσαν οι ΗΠΑ στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι ότι ο πρόεδρος κινδυνεύει να τυφλώσει τη χώρα και τον εαυτό του σε σημαντικές αλήθειες αν ενθαρρύνει την κοινότητα των μυστικών υπηρεσιών να παράγει ευρήματα που αυτός προτιμά, αντί για αυτά που αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα.

Οι λανθασμένες πληροφορίες σχετικά με τα όπλα μαζικής καταστροφής οδήγησαν τις ΗΠΑ να εισβάλουν στο Ιράκ το 2003 με λανθασμένες προβλέψεις. Οι πρόεδροι έχουν ηθική υποχρέωση να είναι ειλικρινείς με τον αμερικανικό λαό, αλλά έχουν επίσης προσωπικό συμφέρον να λαμβάνουν αντικειμενικές εκτιμήσεις από μη πολιτικούς αναλυτές για να λαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις.

Οι ειδησεογραφικές αναφορές σχετικά με την εκτίμηση ζημιών που διέρρευσε για το Ιράν ανέφεραν ότι υπόκειται σε αλλαγές και χαρακτηρίζονται ως «χαμηλής εμπιστοσύνης», αλλά ο Τραμπ επιτέθηκε στα μέσα ως αντιπατριωτικά και ισχυρίστηκε ότι μια τέτοια κάλυψη δεν σέβεται τα στρατεύματα που συμμετείχαν στην αποστολή. Με την προσωπική του ιδιότητα, ο Τραμπ απείλησε να μηνύσει το CNN και τους New York Times για υπονόμευση «της αξιοπιστίας και της ακεραιότητας του προέδρου Τραμπ στα μάτια του κοινού».

Την Τρίτη, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ χαρακτήρισε τα ευρήματα της DIA «εντελώς λανθασμένα». Την Τετάρτη, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ εξέδωσε δήλωση στην οποία ανέφερε ότι τα χτυπήματα «έβλαψαν σοβαρά» το πρόγραμμα του Ιράν. Την Πέμπτη, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έδωσε τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου στην οποία επιτέθηκε στους δημοσιογράφους, συμπεριλαμβανομένου του ανταποκριτή του Fox News στο Πεντάγωνο, και αποκάλεσε τις αεροπορικές επιδρομές «την πιο πολύπλοκη και μυστική στρατιωτική επιχείρηση στην ιστορία».

Τέτοιες υπερβολές πλήττουν την αξιοπιστία. Είναι επίσης περιττές. Μια ευπρόσδεκτη αντίθεση με την επίδειξη του Χέγκσεθ ήταν η ισορροπημένη παρουσίαση στην ίδια συνέντευξη τύπου από τον στρατηγό Νταν Κέιν, τον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Ο Κέιν επαίνεσε την ομάδα που πέρασε 15 χρόνια σχεδιάζοντας τα πλήγματα ακριβείας του Σαββάτου, αλλά απέφυγε τις ερωτήσεις σχετικά με την έκταση των ζημιών στην κρίσιμη πυρηνική τοποθεσία Φορντό. «Θα το παραπέμψω αυτό στην κοινότητα των μυστικών υπηρεσιών», δήλωσε.

Ο Τραμπ, ωστόσο, έχει μια δύσκολη σχέση με την κοινότητα των μυστικών υπηρεσιών από την προεκλογική εκστρατεία του 2016, όταν αμφισβήτησε ανοιχτά τα συμπεράσματά της ότι η Ρωσία παρενέβη στις πρώτες προεδρικές εκλογές που κέρδισε.

Έχει επίσης ξεκινήσει μια διαμάχη με το Κογκρέσο. Μετά τη διαρροή από την DIA, ο Λευκός Οίκος περιόρισε τον αριθμό των απόρρητων πληροφοριών που μπορούν να δουν οι αξιωματούχοι. Επίσης, ανέβαλε τις ενημερώσεις στο Καπιτώλιο για το Ιράν από την Τρίτη στην Πέμπτη. Το Σύνταγμα δίνει στο Κογκρέσο, όχι στον πρόεδρο, την εξουσία να κηρύσσει πόλεμο, και η κωλυσιεργία δεν αλλάζει την αλήθεια για το Ιράν.

Όλα αυτά αποτελούν μέρος ενός μοτίβου στη δεύτερη διακυβέρνηση του Τραμπ. Τον Απρίλιο, το Εθνικό Συμβούλιο Πληροφοριών διαπίστωσε σε μια μυστική αξιολόγηση ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν κατευθύνει μια εισβολή στις ΗΠΑ από τη συμμορία Tren de Aragua. Αυτό ήρθε σε αντίθεση με τις δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ και υπονόμευσε τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης στο δικαστήριο. Αφού βγήκε στη δημοσιότητα, η Διευθύντρια της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών Τούλσι Γκάμπαρντ φέρεται να πίεσε έναν ανώτερο αναλυτή να επαναλάβει την αξιολόγηση. Στη συνέχεια, οι δύο κορυφαίοι αξιωματούχοι του Συμβουλίου Πληροφοριών απομακρύνθηκαν.

Η ίδια η Γκάμπαρντ δέχτηκε τα πυρά του προέδρου κατά την προετοιμασία των χτυπημάτων στο Ιράν. Ο Τραμπ αυτόν τον μήνα απέρριψε δημοσίως τη δήλωσή της τον Μάρτιο ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες κατασκοπείας δεν πίστευαν ότι το Ιράν επεδίωκε ενεργά ένα πυρηνικό όπλο: «Δεν με ενδιαφέρει τι είπε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος στους δημοσιογράφους.

Οι μυστικές πληροφορίες σπανίως κινούνται στο μοτίβο του «μαύρο» ή «άσπρο». Συνήθως είναι μια γκρίζα, διαφοροποιημένη, ατελής συλλογή βέλτιστων εικασιών. Το Ισραήλ διαθέτει μεγάλες δυνατότητες συλλογής πληροφοριών, αλλά ακόμη και ο περίφημος μηχανισμός πληροφοριών του απέτυχε να προβλέψει τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Οι εκτιμήσεις επικαιροποιούνται καθώς έρχονται πληροφορίες από ανθρώπινες πηγές, υποκλοπές, δορυφορική παρακολούθηση, υλικό από ανοικτές πηγές και επιθεωρήσεις.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η κοινότητα των μυστικών υπηρεσιών πρέπει να απορρίπτεται, να αγνοείται ή, ακόμη χειρότερα, να αποθαρρύνεται. Οι επιθέσεις στις έντιμες πληροφορίες μπορεί να προκαλέσουν αυτολογοκρισία, όπως συνέβη στο παρελθόν. Το προσωπικό της κοινότητας των μυστικών υπηρεσιών οφείλει να είναι ειλικρινές στη χώρα κατά την επικοινωνία του με τον πρόεδρο και άλλους που λαμβάνουν αποφάσεις ζωής και θανάτου. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι δουλειά των μυστικών υπηρεσιών. Ο πρόεδρος θα πρέπει να είναι ο πρώτος που θα το αναγνωρίσει αυτό.

Πηγή: The Washington Post

