Υπηρεσία άμεσης βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας ανέφερε χθες Κυριακή ότι τουλάχιστον 35 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς ή από πυρά του ισραηλινού στρατού στον θύλακο, όπου ο πόλεμος που μαίνεται για πάνω από 20 μήνες έχει προκαλέσει πελώριες καταστροφές κι έχει ωθήσει τον πληθυσμό στα όρια του λιμού, όπως δεν σταματά να προειδοποιεί ο ΟΗΕ.

Η πολιτική προστασία ανέφερε ακόμη πως δεκάδες τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, όπου συνεχίζεται ο πόλεμος που είχε έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

«Μας βομβάρδισαν ενώ κοιμόμασταν. Δεν κάναμε ποτέ τίποτα κακό. Τα δυο παιδιά μου είναι νεκρά, τα άλλα νοσηλεύονται στην εντατική», είπε πολύ ταραγμένη στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ιμάν Αμπού Μαρούφ έπειτα από επιδρομή που έπληξε σκηνές εσωτερικά εκτοπισμένων στον καταυλισμό αλ Μαουάσι (νότια).

Μετά τον βομβαρδισμό αυτόν, θύματα μεταφέρθηκαν με οχήματα συγγενών και ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις, σύμφωνα με πλάνα του AFP.

Εκεί, πτώματα τυλιγμένα σε πλαστικούς νεκρικούς σάκους είχαν αφεθεί ακόμα και στο έδαφος. Μητέρα χάιδευε το πρόσωπο του νεκρού παιδιού τους. Έξω από το νοσοκομείο, πολίτες προσεύχονταν για τους νεκρούς τους.

«Πολλά πτώματα μεταφέρθηκαν εδώ απανθρακωμένα και τραυματίες έχουν βαριά εγκαύματα», δήλωσε ιατρική πηγή, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά που εξαπλώθηκε σε σκηνές στον καταυλισμό αλ Μαουάσι.

Σύμφωνα με τον Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπο της πολιτικής προστασίας, διακομίστηκαν σε νοσοκομεία του θυλάκου δεκάδες «μάρτυρες», ανάμεσά τους «γυναίκες και παιδιά, έπειτα από επιδρομές των δυνάμεων κατοχής».

Ανάμεσά τους ήταν πέντε θύματα από τον καταυλισμό αλ Μαουάσι και «δυο παιδιά της οικογένειας Αζάμ που σκοτώθηκαν σε επιδρομή εναντίον σπιτιού στην πόλη της Γάζας» (βόρεια), διευκρίνισε.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από το Ισραήλ στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και την αδυναμία πρόσβασης στο πεδίο εν μέσω του πολέμου, το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τους απολογισμούς που ανακοινώνονται από την πολιτική προστασία.

«Ακούσαμε τεράστια έκρηξη», αφηγήθηκε ο Άμπντελ Ραχμάν Αζάμ, συγγενής. «Οι κραυγές των παιδιών και των γυναικών δεν σταματούσαν. Έπληξαν σπίτι με πύραυλο χωρίς καμιά προειδοποίηση».

Στη νότια Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 4 άνθρωποι, σύμφωνα με τον κ. Μπασάλ -κατ’ άλλη πηγή, που επικαλέστηκε το Γερμανικό Πρακτορείο, τουλάχιστον 11-, σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά εναντίον ανθρώπων που πήγαιναν σε κέντρο διανομής επισιτιστικής βοήθειας.

Το Ισραήλ χαλάρωσε, αλλά εν μέρει, στα τέλη Μαΐου τον απόλυτο αποκλεισμό που επέβαλε στη Λωρίδα της Γάζας από τον Μάιο που προκάλεσε τεράστιες ελλείψεις τροφίμων, φαρμάκων και άλλων αγαθών πρώτης ανάγκης.

Ταυτόχρονα άρχισε η λειτουργία νέου μηχανισμού βοήθειας, στον οποίο πρωτοστατεί το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF), μη κερδοσκοπικός οργανισμός με αδιαφανή χρηματοδότηση που υποστηρίζεται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Όμως οι διανομές τροφίμων από την οργάνωση αυτή έχουν σημαδευτεί από πολλά χαοτικά και συχνά πολύνεκρα επεισόδια.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, τουλάχιστον 583 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί κοντά στα κέντρα του στα οποία διανέμονται τρόφιμα αφότου άρχισε να επιχειρεί στα τέλη Μαΐου.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες έχει καταγγείλει το νέο «στρατιωτικοποιημένο» μηχανισμό διανομής βοήθειας ο οποίος «σκοτώνει κόσμο».

Το GHF, από την πλευρά του, διαβεβαιώνει πως δεν έχει γίνει το παραμικρό μέσα στα κέντρα του και κατηγορεί τη Χαμάς πως προσπαθεί να το εμποδίσει. Διατείνεται πως 12 μέλη του προσωπικού του έχουν σκοτωθεί και άλλοι έχουν «βασανιστεί». Καταγγέλλει επίσης πως η Χαμάς στέλνει «μαχητές κοντά σε ανθρωπιστικές ζώνες».

Το Ισραήλ εκτιμάται πως εννοεί να χρησιμοποιήσει το GHF ώστε να παρακάμψει τον ΟΗΕ και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις ώστε, όπως διατείνεται, να μη φθάνει βοήθεια στη Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός, ερωτηθείς σχετικά με τις πληροφορίες για τους χθεσινούς θανάτους, ανέφερε πως δεν θα σχολιάσει και θύμισε πως διεξάγει επιχειρήσεις εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την απώλεια σε μάχη στον βορρά 20χρονου υπαξιωματικού του. Σύμφωνα με το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA Media, ο νεαρός ήταν εκτός από ισραηλινός και Βρετανός υπήκοος.

Η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εννοεί να συνεχίσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να «φέρει τους ομήρους πίσω και να εξαρθρώσει τη Χαμάς», κίνημα που ορκίστηκε να αφανίσει και να διώξει από τον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο.

Έχει επίσης αναγγείλει πως θα πάρει τον «έλεγχο» της Λωρίδας της Γάζας, όπου κυβερνά η Χαμάς -την οποία χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ- από το 2007.

Η έφοδος της 7ης Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα συνεχίζουν να κρατούνται στον θύλακο 49, όμως τουλάχιστον 27 από αυτούς έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Οι ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 56.500 Παλαιστίνιους, στην πλειονότητά τους αμάχους, κατά τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Παρά τη συνέχιση των καθημερινών πολύνεκρων ισραηλινών επιχειρήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα πως ανέμενε να κλειστεί συμφωνία νέας κατάπαυσης του πυρός εντός ημερών, πιθανόν αυτή την εβδομάδα όπως είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

