Ερευνητές εντόπισαν 381 εγκαταλελειμμένα πτώματα σε ιδιωτικό κρεματόριο της Σιουδάδ Χουάρες, στο βόρειο Μεξικό, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η τοπική εισαγγελία, στηλιτεύοντας την αμέλεια του γραφείου τελετών.

Τα «381 πτώματα ήταν αφημένα κατά τρόπο ανάρμοστο στο κρεματόριο», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ελόι Γκαρσία, εκπρόσωπος της εισαγγελίας της πολιτείας Τσιουάουα, στην οποία υπάγεται διοικητικά η Σιουδάδ Χουάρες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι νεκροί βρέθηκαν «σε σωρούς» χωρίς καμιά τάξη σε διάφορα τμήματα του κτιρίου όπου λειτουργεί το κρεματόριο. Τα είχαν «παρατήσει, αδιακρίτως, το ένα πάνω στ’ άλλο, σε πατώματα», περιέγραψε ο κ. Γκαρσία.

Διευκρίνισε πως ήταν ταριχευμένα και, στη θεωρία τουλάχιστον, για το καθένα υπήρχε πιστοποιητικό θανάτου.

Η υπόθεση της εισαγγελίας για το μακάβριο εύρημα είναι πως τα περισσότερα από τα πτώματα είχαν μεταφερθεί εκεί για την αποτέφρωσή τους.

Όμως οι αρχές εκτιμούν πως κάποια ήταν παρατημένα για ακόμη και πάνω από δυο χρόνια.

Ο Ελόι Γκαρσία μίλησε για «ανευθυνότητα» των ιδιοκτητών του κρεματόριου.

Ο ένας από τους διαχειριστές του οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελίας, που θέλει να «αποδοθούν ποινικές ευθύνες» σε βάρος των υπεύθυνων για την κατάσταση, είπε ο εκπρόσωπος.

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει αν επρόκειτο για θύματα του οργανωμένου εγκλήματος ή όχι.

Το Μεξικό, χώρα που πλήττεται σκληρά από τη δράση συμμοριών, είναι αντιμέτωπο εδώ και χρόνια με κρίση στο ιατροδικαστικό του σύστημα, λόγω του πολύ υψηλού αριθμού πτωμάτων που χρειάζονται διαχείριση, την έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού και δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

