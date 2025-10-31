Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια μοίρασαν σοκολάτες και γλυκά στα εκατοντάδες παιδιά που πήγαν μεταμφιεσμένα στον Λευκό Οίκο για τη γιορτή του Halloween.

Τα παιδιά στρατιωτικών, αστυνομικών, καθώς και αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, ήταν μεταξύ αυτών που περίμεναν στην ουρά στο South Drive για να πάρουν ένα αναμνηστικό γλυκό από τον Αμερικανό πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία.

Σούπερ ήρωες, πριγκίπισσες, φαντάσματα και σκελετοί ήταν από τα πιο δημοφιλή κοστούμια της βραδιάς, ωστόσο το προεδρικό ζεύγος φαίνεται να εντυπωσιάζεται περισσότερο από τις στολές τριών παιδιών που είχαν ντυθεί Τραμπ, Μελάνια και πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας.

Ο Τραμπ χαιρέτησε τον σωσία του με ένα high-five ενώ έδειξε το κοριτσάκι λέγοντας «Μελάνια» στους δημοσιογράφους.

Από τις πιο επιτυχημένες στολές πάντως ήταν ένα καρότσι με δύο παιδιά που είχαν την ταμπέλα drive-thru των McDonald's, αγαπημένη αλυσίδα fast food του Τραμπ.

🔥🤣PRESIDENT TRUMP HIGH 5’S The kid who came dressed up for Halloween as PRESIDENT TRUMP LOL pic.twitter.com/9BFlmkirjp — Johnny St.Pete (@JohnMcCloy) October 30, 2025

Επίσης, ο Τραμπ έκανε αναπαράσταση μιας viral σκηνής που είχε κάνει και το 2019, τοποθετώντας μια σοκολάτα στο κεφάλι ενός παιδιού.

🔥 BREAKING: President Trump DOES IT AGAIN! He just recreated the time he placed a candy bar on a kid's head for Halloween 6 years ago



We are SO BACK! 🤣🤣 pic.twitter.com/nPoD1cKxI4 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 30, 2025

Μεταξύ των κυβερνητικών αξιωματούχων που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση ήταν η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, και ο αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού, Στίβεν Μίλερ.





