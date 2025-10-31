Το δίλημμα που απασχολεί τους ξένους ηγέτες και τους απεσταλμένους τους στην Ουάσινγκτον εδώ και δεκαετίες, και πολύ περισσότερο τώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ είναι στην εξουσία, είναι τι δώρο θα κάνουν στον Αμερικανό πρόεδρο.

Ευάλωτος στην κολακεία και γοητευμένος από τον χρυσό, ο Τραμπ έχει εμπνεύσει δώρα εξωφρενικά, συγκινητικά και -σε τουλάχιστον μία περίπτωση- ελαφρώς μακάβρια.

Στην Ασία αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ έλαβε δώρα που είχαν επιλεγεί προσεκτικά από νέους ηγέτες που επιθυμούσαν να εδραιώσουν τις σχέσεις τους με τον πιο ισχυρό, και συχνά μάλλον ευέξαπτο, σύμμαχό τους, σημειώνει το CNN.

Οι επιλογές τους αντανακλούσαν τους προσεκτικούς υπολογισμούς που κάνουν οι ηγέτες καθώς προσπαθούν να δείξουν σεβασμό και να δημιουργήσουν μια έκπληξη, δείχνοντας ταυτόχρονα ότι κατανοούν τον παραλήπτη -ο οποίος μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετωπίζουν.

Οι προσπάθειές τους έχουν ως στόχο να φανούν ως χειρονομίες καλής θέλησης, που θα μπορούσαν να μεταφραστούν τελικά, σε ευνοϊκές εμπορικές συμφωνίες ή νέες δεσμεύσεις για συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας.

Οι νόμοι περί δεοντολογίας ορίζουν ότι τα δώρα είναι στην πραγματικότητα ιδιοκτησία του αμερικανικού λαού και συνήθως παραδίδονται στη Γενική Διοίκηση Υπηρεσιών, αν και ο πρόεδρος μπορεί να τα αγοράσει πίσω στην αγοραία αξία τους. Οι Δημοκρατικοί κατηγόρησαν τον Τραμπ ότι δεν λογοδότησε για ορισμένα δώρα που έλαβε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Όπου και αν καταλήξουν, τα δώρα που έλαβε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του αντικατοπτρίζουν πόσο πολύ επιθυμούν οι ομόλογοί του να αφήσουν καλή εντύπωση. Ακολουθούν μερικά από τα πιο σημαντικά, όπως τα παρουσιάζει το CNN.

4 Φεβρουαρίου: Ένας χρυσός βομβητής από τον Νετανιάχου

Όταν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε για πρώτη φορά φέτος τον Λευκό Οίκο, πρόσφερε στον Τραμπ έναν επιχρυσωμένο βομβητή -το ίδιο είδος συσκευής που το Ισραήλ είχε εφοδιάσει με εκρηκτικά για να ακρωτηριάσει και να σκοτώσει μέλη της Χεζμπολάχ στο Λίβανο πέρυσι. Ο Τραμπ είπε ιδιωτικά ότι βρήκε το δώρο ελαφρώς απωθητικό, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τα σχόλιά του.

7 Φεβρουαρίου: Ένα χρυσό κράνος από τον Ισίμπα

Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να αναδειχθεί ένα μοτίβο στα δώρα των ξένων ηγετών: το χρυσάφι. Ο τότε πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σιγκέρου Ισίμπα, πρόσφερε στον Τραμπ ένα χρυσό κράνος σαμουράι.

28 Φεβρουαρίου: Μια ζώνη WBC από τον Ζελένσκι

Για την πρώτη του επίσκεψη στον Τραμπ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφερε μαζί του τη ζώνη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Πυγμαχίας που κέρδισε ο Ουκρανός πυγμάχος Ολεξάντρ Ουσίκ πέρυσι. Η πολύχρωμη χρυσή ζώνη, που βρισκόταν πάνω σε ένα από τα τραπεζάκια καθώς η συνάντηση των δύο ανδρών εξελίχθηκε σε φιάσκο, δεν αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

12 Μαρτίου: Ένα βάζο με τριφύλλια από τον Μάρτιν

Ορισμένοι ηγέτες μπορούν να αποφύγουν τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα δώρα, φέρνοντας κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα. Για την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου, οι ηγέτες της Ιρλανδίας έρχονται από καιρό στο Λευκό Οίκο με ένα κρυστάλλινο βάζο Waterford γεμάτο τριφύλλια -και ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μιχαήλ Μάρτιν δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Μάρτιος: Ένα πορτρέτο από τον Πούτιν

Μπορεί να μην το παρέδωσε ο ίδιος προσωπικά, αλλά το δώρο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ένα πίνακας ζωγραφικής που παραδόθηκε στον Αμερικανό πρεσβευτή Στιβ Γουίτκοφ, σίγουρα έκανε εντύπωση. Το πορτρέτο απεικόνιζε τον Τραμπ με το πρόσωπο του ματωμένο, αμέσως μετά την απόπειρα δολοφονίας του στο Μπάτλερ της Πενσυλβανια το 2024. Ο Τραμπ «είχε σαφώς συγκινηθεί», δήλωσε αργότερα ο Γουίτκοφ.

6 Μαΐου: Εξοπλισμός γκολφ από τον Κάρνεϊ

Τα αξεσουάρ γκολφ έχουν μετατραπεί αξιόπιστο δώρο για τον Trump, ο οποίος παίζει σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο. Ο Καναδός πρωθυπουργός Mαρκ Κάρνεϊ του χάρισε ένα καπέλο και εξοπλισμό από το γήπεδο γκολφ Kananaskis Country, το οποίο ο Tραμπ θα επισκεπτόταν αργότερα για τη σύνοδο κορυφής της G7. Η καναδική αντιπροσωπεία χάρισε επίσης στον Τραμπ μια φωτογραφία από έναν αγώνα που διεξήχθη μεταξύ Καναδών και Αμερικανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Μάϊος: Ένα πολυτελές Boeing από το Κατάρ

Η δωρεά του Κατάρ ενός πολυτελούς Boeing 747 αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα χρησίμευε ως το νέο Air Force One, ξεπερνώντας τα περισσότερα άλλα δώρα, προκάλεσε τεράστια αντιπαράθεση. Το αεροσκάφος θα μεταφερθεί τελικά στο Ίδρυμα Προεδρικής Βιβλιοθήκης Τραμπ.

21 Μαΐου: Κι άλλο γκολφ από τον Ραμαπόσα

Ο Πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαπόσα, χάρισε στον Τραμπ ένα βιβλίο για τα γήπεδα γκολφ της Νότιας Αφρικής. Ήρθε επίσης στο Οβάλ Γραφείο συνοδευόμενος από δύο επαγγελματίες παίκτες του γκολφ της Νότιας Αφρικής, τον Ρέτιφ Γκούσεν και τον Έρνι Ελς. Ωστόσο, οι προσπάθειές του δεν φάνηκαν να εντυπωσιάζουν ιδιαίτερα τον Τραμπ, ο οποίος τον αιφνιδίασε με ένα βίντεο και ισχυρίστηκε ότι οι λευκοί Νοτιοαφρικανοί υφίστανται γενοκτονία.

5 Ιουνίου: Από τη Γερμανία, ένα νεύμα στον πατέρα του Τραμπ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, κατά την πρώτη του επίσκεψη στο Λευκό Οίκο, επέλεξε την προσωπική προσέγγιση στην προσπάθειά του να δημιουργήσει δεσμούς με τον Αμερικανό ομόλογό του. Έδωσε στον Τραμπ ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησης του γερμανικής καταγωγής παππού του και προσκάλεσε τον Αμερικανό ηγέτη να επισκεφθεί τη γη των προγόνων του.

28 Ιουλίου: Και από τη Σκωτία, ένα νεύμα προς τη μητέρα του

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Σκωτία, ο Τραμπ έλαβε ένα αρχείο απογραφής του 1921 με λεπτομέρειες για τη μητέρα του, Μαίρη Άννα, η οποία καταγόταν από το νησί Λιούις. Ο πρόεδρος έλαβε επίσης ένα αρχείο γάμου του 1853 για τον προπάππου του από τη μητέρα του.

18 Αυγούστου: Ο Ζελένσκι κάνει μια άλλη προσπάθεια με το γκολφ

Κατά τη δεύτερη -και πολύ πιο φιλική- επίσκεψή του στο Λευκό Οίκο, ο Ζελένσκι χάρισε στον Τραμπ ένα μπαστούνι γκολφ που ανήκε σε έναν στρατιώτη που πολεμούσε στην Ουκρανία.

22 Αυγούστου: Άλλη μια φωτογραφία από τον Πούτιν

Περίπου μια εβδομάδα μετά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα, ο Τραμπ έδειξε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο μια φωτογραφία που μόλις είχε λάβει από τον Πούτιν. «Νόμιζα ότι ήταν μια ωραία φωτογραφία του. Ήταν πολύ ωραίο που μου την έστειλε», είπε, προσθέτοντας ότι σκόπευε να την υπογράψει και να την στείλει πίσω.

17 Σεπτεμβρίου: Δερμάτινο βιβλίο από τον βασιλιά Κάρολο

Καθώς φιλοξενούσε τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ χάρισε στον πρόεδρο ένα χειροποίητο δερμάτινο βιβλίο για τον εορτασμό της 250ης επετείου της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας. Ο Τραμπ έλαβε επίσης τη σημαία της Ένωσης που κυμάτιζε πάνω από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ την ημέρα της ορκωμοσίας του για τη δεύτερη θητεία.

14 Οκτωβρίου: Άλλη μια υποψηφιότητα για το Νόμπελ από τον Mίλεϊ

Μια σειρά από παγκόσμιους ηγέτες έφτασαν στο Λευκό Οίκο με μια υποψηφιότητα για το Νόμπελ Ειρήνης, ένα δώρο χωρίς χρηματική αξία, αλλά με τεράστια σημασία για τον Tραμπ.

Ο Πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιλερ Μίλεϊ, χάρισε στον Τραμπ μια χρυσή κορνίζα με την επιστολή υποψηφιότητας για το Νόμπελ Ειρήνης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Λευκό Οίκο. Ο Tραμπ, από την πλευρά του, υποστήριξε ένα πακέτο σωτηρίας ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ για την οικονομία της Αργεντινής.

28 Οκτωβριου: Mπαστούνια γκολφ από την Τακαΐτσι,

Η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, βρήκε ένα δώρο που είχε συναισθηματική αξία, ενώ ταυτόχρονα ήταν και μια αναφορά στο αγαπημένο παιχνίδι του Tραμπ. Προσέφερε ένα μπαστούνι που χρησιμοποιούσε ο Σίνζο Άμπε, ο αείμνηστος πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, ο οποίος είχε αναπτύξει στενή φιλία με τον Tραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, μεταξύ άλλων και μέσω των αγώνων γκολφ.

Το μπαστούνι βρισκόταν σε μια γυάλινη θήκη μαζί με μια χρυσή μπάλα γκολφ και μια τσάντα με την υπογραφή του Ιάπωνα νικητή του Major, Hideki Matsuyama. Ήταν μία από τις πολλές αναφορές στη σχέση του Tραμπ με τον Άμπε, έναν από τους πιο στενούς του φίλους στη διεθνή σκηνή.

29 Οκτωβρίου: Ένα χρυσό στέμμα από τον Λι

Κατά την επίσκεψή του στη Νότια Κορέα, ο Tραμπ έλαβε ένα αντίγραφο ενός ιστορικού χρυσού στέμματος από τον πρόεδρο Λι. Για έναν Αμερικανό ηγέτη, τον οποίο οι αντίπαλοί του κατηγορούν ότι κυβερνά σαν βασιλιάς, ήταν μια κίνηση που δεν άφηνε περιθώρια για παρερμηνείες. «Θα ήθελα να το φορέσω αμέσως», αστειεύτηκε ο Tραμπ.

