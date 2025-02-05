Η Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ θα αναστείλει προσωρινά την αποδοχή εισερχόμενων δεμάτων από την China και το Hong Kong μέχρι νεωτέρας, ανέφερε ο ιστότοπος USPS.
Η απόφαση, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 4 Φεβρουαρίου, δεν θα επηρεάσει τη ροή των επιστολών και δεμάτων από την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με τον ιστότοπο.
Η USPS δεν σχολίασε εάν αυτό συνδέεται με την αλλαγή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον τερματισμό των αποστολών «de minimis» από την Κίνα και άλλες χώρες.
Η διακοπή του άρθρου 321 de minimis από τον Τραμπ είναι μέρος της εφαρμογής ενός πρόσθετου δασμού 10% στην Κίνα και 25% στον Καναδά και το Μεξικό, οι οποίοι τέθηκαν σε παύση για ένα μήνα.
Σχεδόν τα μισά από όλα τα δέματα που αποστέλλονται με «de minimis» προέρχονται από την Κίνα, ανέφερε η επιτροπή του αμερικανικού Κογκρέσου για την Κίνα σε έκθεση του Ιουνίου 2023.
