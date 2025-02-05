Λογαριασμός
Το Μεξικό δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να στείλουν Μεξικανούς στο Γκουαντάναμο

Προτιμά να δέχεται απευθείας τους μετανάστες, σύμφωνα με το διπλωματικό σημείωμα που έστειλε η κυβέρνηση στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό

φυλακή υψίστης ασφαλείας στον Κόλπο του Γκουαντάναμο της Κούβας

Το Μεξικό δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να στείλουν Μεξικανούς μετανάστες στον Κόλπο του Γκουαντάναμο και προτιμά να τους δέχεται απευθείας, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών του Μεξικού.

Η μεξικανική κυβέρνηση ενημέρωσε την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό στέλνοντας διπλωματικό σημείωμα, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών Χουάν Ραμόν ντε λα Φουέντε.

Οι ΗΠΑ έστειλαν την Τρίτη το πρώτο στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε μια χούφτα κρατουμένων μεταναστών στη ναυτική βάση στην Κούβα, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να υπόσχεται να επεκτείνει τον χώρο για να φιλοξενήσει έως και 30.000 μετανάστες.

