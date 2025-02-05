Λογαριασμός
Στις φλόγες εγκατάσταση καυσίμων στη Ρωσία μετά από Ουκρανική επιδρομή με drones - Βίντεο

«Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί» και «δεν υπάρχουν απώλειες», διαβεβαίωσε ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Καντράτιεφ 

Στις φλόγες εγκατάσταση καυσίμων στη Ρωσία μετά από Ουκρανική επιδρομή με drones

Αεροπορική επιδρομή με drones της Ουκρανίας προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην περιφέρεια Κρασναντάρ της νότιας Ρωσίας, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Καντράτιεφ μέσω Telegram.

«Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί» και «δεν υπάρχουν απώλειες», διαβεβαίωσε ο κ. Καντράτιεφ. Διευκρίνισε ότι στην επιχείρηση σε εξέλιξη για την κατάσβεση της φωτιάς συμμετέχουν 55 πυροσβέστες με 19 οχήματα και άλλον εξοπλισμό.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Drones
