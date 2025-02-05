Αεροπορική επιδρομή με drones της Ουκρανίας προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην περιφέρεια Κρασναντάρ της νότιας Ρωσίας, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Καντράτιεφ μέσω Telegram.
Yekaterinburg, Russia ❗
🔥💨 Last night in the settlement of Polevodstvo on Traktoristov Street, a warehouse and a polyethylene production facility caught fire. The fire area was 2.400 square meters. The roof of the… pic.twitter.com/MLuFRvGxFN— LX (@LXSummer1) February 4, 2025
«Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί» και «δεν υπάρχουν απώλειες», διαβεβαίωσε ο κ. Καντράτιεφ. Διευκρίνισε ότι στην επιχείρηση σε εξέλιξη για την κατάσβεση της φωτιάς συμμετέχουν 55 πυροσβέστες με 19 οχήματα και άλλον εξοπλισμό.
Another Russian oil refinery heroically neutralized Ukrainian drones, with Russia reporting only a “small fire” from falling debris.— Victoria (@victoriaslog) February 5, 2025
The fire was so small and insignificant they had to censor the news.
📍Krasnodar Krai pic.twitter.com/oeuKmyCGdC
