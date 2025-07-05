Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπέγραψε επιστολές προς 12 χώρες στις οποίες περιγράφονται τα διάφορα επίπεδα δασμών που θα αντιμετωπίσουν σε αγαθά που εξάγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις προσφορές τύπου «ας το κάνουμε ή ας το αφήσουμε» να αποστέλλονται την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One καθώς ταξίδευε προς το Νιου Τζέρσεϊ, αρνήθηκε να κατονομάσει τις εμπλεκόμενες χώρες, λέγοντας ότι αυτό θα δημοσιοποιηθεί τη Δευτέρα.

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Τραμπ είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι ανέμενε μια πρώτη παρτίδα επιστολών να αποσταλεί την Παρασκευή, εθνική εορτή στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και η ημερομηνία έχει πλέον αλλάξει.

«Υπέγραψα κάποιες επιστολές και θα αποσταλούν τη Δευτέρα, πιθανώς δώδεκα», είπε ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για τα σχέδιά του στο μέτωπο των δασμών. «Διαφορετικά χρηματικά ποσά, διαφορετικά ποσά δασμών».

Ο Τραμπ και οι βοηθοί του αρχικά δήλωσαν ότι θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με δεκάδες χώρες σχετικά με τους δασμολογικούς συντελεστές, αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επιδεινώσει τη διαδικασία μετά από επανειλημμένες αποτυχίες με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Οι επιστολές είναι καλύτερες... πολύ πιο εύκολο να στείλεις μια επιστολή» είπε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή.

Οι μόνες εμπορικές συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα είναι με τη Βρετανία, η οποία κατέληξε σε συμφωνία τον Μάιο για τη διατήρηση του συντελεστή 10% και εξασφάλισε προτιμησιακή μεταχείριση για ορισμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων και των κινητήρων αεροσκαφών, και με το Βιετνάμ , μειώνοντας τους δασμούς σε πολλά βιετναμέζικα προϊόντα στο 20% από το 46% που είχε απειλήσει προηγουμένως. Πολλά αμερικανικά προϊόντα θα μπορούσαν να εισέλθουν στο Βιετνάμ αδασμολόγητα.

Μια συμφωνία που αναμενόταν με την Ινδία δεν υλοποιήθηκε και διπλωμάτες της ΕΕ δήλωσαν την Παρασκευή ότι δεν κατάφεραν να επιτύχουν κάποια σημαντική πρόοδο στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Τραμπ και ενδέχεται τώρα να επιδιώξουν να παρατείνουν το status quo για να αποφύγουν αυξήσεις δασμών.

Ο Τραμπ απειλεί την Ε.Ε. με δασμούς 17% στα αγροτικά προϊόντα

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες απείλησαν χθες Παρασκευή την Ευρωπαϊκή Ένωση με την επιβολή δασμών ύψους 17% στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, κλιμακώνοντας απότομα την εμπορική τους αντιπαράθεση.

Η απειλή διατυπώθηκε σε συναντήσεις στην Ουάσιγκτον, όπου ο επίτροπος Εμπορίου της Ε.Ε., Μάρος Σέφτσοβιτς, έλαβε το τελεσίγραφο από την αμερικανική πλευρά. Την Παρασκευή, η προειδοποίηση μεταφέρθηκε στους πρεσβευτές των 27 κρατών-μελών στις Βρυξέλλες.

Η διοίκηση Τραμπ ζητά ευρείες εξαιρέσεις για τις αμερικανικές επιχειρήσεις από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, καθώς και μείωση του εμπορικού πλεονάσματος της Ε.Ε. έναντι των ΗΠΑ.

Αν δεν υπάρξει συμφωνία έως τις 9 Ιουλίου, η Ουάσιγκτον έχει διαμηνύσει πως θα επιβάλει δασμούς 20% σε όλα τα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.