Τραμπ: Πιθανό να επισκεφθώ την Κίνα ή ο Σι να έρθει στις ΗΠΑ

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να επισκεφθεί τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα ή ο Κινέζος ηγέτης να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους την Παρασκευή μέσα από το Air Force One.

Οι δύο ηγέτες προσκάλεσαν ο ένας τον άλλον τον περασμένο μήνα να επισκεφθούν τις χώρες τους.

Το Ιράν δεν έχει συμφωνήσει σε επιθεωρήσεις

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο Ιράν λέγοντας ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει σε επιθεωρήσεις του πυρηνικού της προγράμματος ούτε στην εγκατάλειψη του εμπλουτισμού ουρανίου.

Ο αμερικανός πρόεδρος όπως είπε πιστεύει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης είχε ανασταλεί οριστικά, αν και το Ιράν θα μπορούσε να το επανεκκινήσει σε διαφορετική τοποθεσία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα συζητήσει το θέμα του Ιράν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου όταν επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Οι ΗΠΑ «σχεδόν» έχουν συμφωνία για το TikTok

Επίσης, αναφέρθηκε και στη δημοφιλή εφαρμογή Tik Tok λέγοντας ότι «σχεδόν» έχουν καταλήξει σε συμφωνία για την πώληση της εφαρμογής σύντομων βίντεο.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ παρέτεινε έως τις 17 Σεπτεμβρίου την προθεσμία που έδωσε η ByteDance, με έδρα την Κίνα, για να εκποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία του TikTok στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

