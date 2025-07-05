Η Χαμάς ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι απάντησε «σε θετικό πνεύμα» στην πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και πρόσθεσε ότι είναι έτοιμη να ξεκινήσει συνομιλίες για την εφαρμογή της συμφωνίας, η οποία προβλέπει την απελευθέρωση κάποιων από τους ομήρους που κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα και διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι υπάρχει μια «τελική πρόταση» για εκεχειρία 60 ημερών στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που διαρκεί εδώ και 21 μήνες, προσθέτοντας ότι αναμένει τις επόμενες ώρες την απάντηση των δύο πλευρών.

Η Χαμάς έγραψε στον επίσημο ιστότοπό της: «Το κίνημα της Χαμάς έχει ολοκληρώσει τις εσωτερικές διαβουλεύσεις καθώς και τις συζητήσεις με τις παλαιστινιακές οργανώσεις και δυνάμεις σχετικά με την πιο πρόσφατη πρόταση των μεσολαβητών για να σταματήσει η επίθεση εναντίον του λαού μας στη Γάζα».

«Το κίνημα παρέδωσε την απάντησή του στους αδελφούς μεσολαβητές, η οποία χαρακτηρίζεται από θετικό πνεύμα. Η Χαμάς είναι απολύτως έτοιμη, με κάθε σοβαρότητα, να ξεκινήσει αμέσως νέο γύρο διαπραγματεύσεων για τον μηχανισμό εφαρμογής αυτού του πλαισίου», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Ένδειξη των πιθανών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν και οι δύο πλευρές, Παλαιστίνιος αξιωματούχος ένοπλης οργάνωσης συμμαχικής της Χαμάς δήλωσε ότι παραμένουν ανησυχίες για την ανθρωπιστική βοήθεια, τη διέλευση από το πέρασμα της Ράφας – που συνδέει τη Γάζα με την Αίγυπτο- και για το χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Την Τρίτη ο Τραμπ είχε επισημάνει ότι το Ισραήλ συμφώνησε «στους απαραίτητους όρους για την οριστικοποίηση» μιας εκεχειρίας 60 ημερών, στη διάρκεια της οποίας θα γίνουν προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, που πρόκειται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, δεν έχει σχολιάσει ακόμη την ανακοίνωση Τραμπ, ενώ οι δημόσιες δηλώσεις των δύο ανδρών κινούνται σε διαφορετικό πνεύμα. Ο Νετανιάχου επαναλαμβάνει ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί, κάτι που η παλαιστινιακή οργάνωση μέχρι στιγμής αρνείται να συζητήσει.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αξιωματούχο, μετέδωσαν ότι το Ισραήλ έχει παραλάβει και εξετάζει την απάντηση της Χαμάς στην πρόταση για εκεχειρία.

Αξιωματούχος των αιγυπτιακών υπηρεσιών ασφαλείας επεσήμανε μιλώντας στο Reuters ότι το Κάιρο, το οποίο μαζί με το Κατάρ μεσολαβούν για την επίτευξη εκεχειρίας, έχει δει την απάντηση της Χαμάς και σχολίασε: «Περιλαμβάνει θετικές ενδείξεις ότι μια συμφωνία είναι κοντά, αλλά υπάρχουν κάποια αιτήματα της Χαμάς πάνω στα οποία πρέπει να εργαστούμε».

Επιθέσεις

Στο μεταξύ οι ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της Γάζας έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 138 Παλαιστινίων τις τελευταίες 24 ώρες, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι του θύλακα.

Υγειονομικοί από το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Γάζας, κατήγγειλαν ότι ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση εναντίον σκηνών στο δυτικό τμήμα της πόλης γύρω στις 2 τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 15 εκτοπισμένοι.

Ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι τα στρατεύματά του πραγματοποιούν επιχειρήσεις στη Χαν Γιούνις και έχουν εξοντώσει ενόπλους, έχουν κατάσχει όπλα και έχουν καταστρέψει θέσεις της Χαμάς τις τελευταίες 24 ώρες. Παράλληλα πρόσθεσε ότι 100 στόχοι έχουν πληγεί σε όλη τη Γάζα, μεταξύ των οποίων στρατιωτικές υποδομές, αποθήκες όπλων και εκτοξευτήρες.

«Υπογράψτε συμφωνία»

Στο Τελ Αβίβ οικογένειες και φίλοι των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα ήταν μεταξύ τω διαδηλωτών που συγκεντρώθηκαν χθες Παρασκευή, Ημέρα της Ανεξαρτησίας για τις ΗΠΑ, έξω από την αμερικανική πρεσβεία ζητώντας από τον Τραμπ να πετύχει μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων.

Οι διαδηλωτές έστησαν ένα τραπέζι για την αργία του Σαββάτου, τοποθετώντας γύρω του 50 άδειες καρέκλες που συμβόλιζαν τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα. Κοντά εκεί είχαν υψώσει και πανό στα οποία είχαν γράψει μια ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social : «Υπογράψτε συμφωνία για τη Γάζα, φέρτε τους ομήρους πίσω!!!».

Αξιωματούχος που έχει γνώση των διαπραγματεύσεων δήλωσε την Πέμπτη ότι η πιο πρόσφατη πρόταση προβλέπει την επιστροφή 10 ζωντανών ομήρων -- από τους 20 που πιστεύεται ότι παραμένουν εν ζωή-- στη διάρκεια των 60 ημερών, όπως και την παράδοση των σορών άλλων 18 που έχουν σκοτωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

