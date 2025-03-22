Η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας κατέρριψε 100 από τα 179 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εκτόξευσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική πολεμική αεροπορία, το ίχνος άλλων 63 drones χάθηκε, ως αποτέλεσμα των συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου.

Σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, ζημιές αναφέρθηκαν στις περιφέρειες της Ζαπορίζια, του Χαρκόβου, του Σούμι και του Κιέβου.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Ζαπορίζια, η πόλη δέχθηκε περισσότερες από 10 επιθέσεις οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωής τους και άλλοι εννέα να τραυματιστούν, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος εννέα μηνών.

Επίσης, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιφέρεια Σούμι, από την επίθεση των ρωσικών δυνάμεων με τουλάχιστον έξι κατευθυνόμενες βόμβες, καθώς και ένας ακόμη άνθρωπος στην πόλη Κοσταντινίβκα.

Επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε 47 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε επιθέσεις που εξαπολύθηκαν από την Ουκρανία με στόχο διάφορες περιοχές, προκαλώντας τον τραυματισμό έξι ανθρώπων.

Οι δύο χώρες έχουν κλιμακώσει τις αεροπορικές επιθέσεις ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιέζει τη Μόσχα και το Κίεβο να συμφωνήσουν σε κατάπαυση πυρός ύστερα από τρία και πλέον χρόνια πολέμου.

Τα 47 drones «καταστράφηκαν ή αναχαιτίστηκαν» μεταξύ άλλων στις περιοχές Βορονέζ, Μπέλγκοροντ, Ροστόφ και Βόλγκογκραντ, δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Στο Ροστόφ, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και αρκετά διαμερίσματα πολυκατοικιών υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Γιούρι Σλιούσαρ.

Στην Γκορλόβκα, που βρίσκεται στο υπό ρώσικο έλεγχο Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, ένα πυροσβεστικό όχημα επλήγη από drone και τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

Πηγή: skai.gr

