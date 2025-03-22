Στιβ Γουίτκοφ: Ο Πούτιν πήγε να προσευχηθεί όταν πυροβόλησαν τον Τραμπ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προσευχήθηκε για τον Ντόναλντ Τραμπ μετά τον πυροβολισμό του πέρυσι, αποκάλυψε την Παρασκευή ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ.

Σύμφωνα με το Politico, ο Γουίτκοφ, ο οποίος έχει επισκεφθεί τη Μόσχα δύο φορές για να μιλήσει για τους όρους της εκεχειρίας με την Ουκρανία, δήλωσε στο podcast του Τάκερ Κάρλσον, πρώην παρουσιαστή του Fox News, ότι κατά τη δεύτερη συνάντησή του με τον Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος του διηγήθηκε πώς αντέδρασε όταν έμαθε για την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση το περασμένο καλοκαίρι.

«Όταν ο πρόεδρος πυροβολήθηκε, πήγε στην τοπική εκκλησία του και συναντήθηκε με τον ιερέα του και προσευχήθηκε για τον πρόεδρο», είπε ο Γουίτκοφ για τον Πούτιν.

Ο Πούτιν «προσευχόταν για τον φίλο του», εξήγησε ο Γουίτκοφ. Πρόσθεσε ακόμα ότι είπε την ιστορία αυτή στον Τραμπ, ο οποίος συγκινήθηκε.

Trump's Envoy Witkoff:



When the president (Trump) was shot, Putin went to his local church and met with his priest and prayed for the president.



Putin had a friendship with him and he was praying for his friend.



Putin gifted Trump a custom portrait by a top Russian artist. pic.twitter.com/YVO5lK7ohn — Clash Report (@clashreport) March 22, 2025

Τον περασμένο Ιούλιο, ο Τραμπ, που ήταν τότε υποψήφιος πρόεδρος, μιλούσε σε υποστηρικτές του κοντά στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, όταν δέχθηκε σφαίρα που έριξε ο 20χρονος Τόμας Μάθιου Κρουκς. Εκπρόσωπος του Κρεμλίνου τότε κατηγόρησε τους πολιτικούς αντιπάλους του Τραμπ για τον πυροβολισμό.

Ο Γουίτκοφ αποκάλυψε επίσης ότι ο Πούτιν είχε παραγγείλει ένα «όμορφο πορτρέτο» του Τραμπ από έναν Ρώσο καλλιτέχνη, το οποίο είχε χαρίσει στον Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει εδώ και καιρό τον θαυμασμό του για τον Πούτιν, αποκαλώντας τον «ιδιοφυία» και «ισχυρό ηγέτη», μεταξύ άλλων κολακευτικών χαρακτηρισμών, με αποτέλεσμα οι επικριτές του να τον κατηγορούν ότι είναι «μαλθακός» απέναντι στο Κρεμλίνο.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι δύο ηγέτες μίλησαν τηλεφωνικά για περίπου δύο ώρες για να συζητήσουν τον τερματισμό της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τον Τραμπ να περιγράφει τη συνομιλία ως «πολύ καλή και παραγωγική».

