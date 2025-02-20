ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε τον διορισμό του Κας Πατέλ στην ηγεσία του FBI

Η Γερουσία ενέκρινε απόψε, με οριακή πλειοψηφία, τον διορισμό του Κας Πατέλ στην ηγεσία της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), παρά τις αντιδράσεις των Δημοκρατικών, αλλά και κάποιων Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών.

Σε σύνολο 100 γερουσιαστών, οι 51 ψήφισαν «ναι» στον διορισμό του εκλεκτού του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι υπόλοιποι 49, μεταξύ των οποίων και δύο Ρεπουμπλικάνοι, τον καταψήφισαν.

Ο 44χρονος πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας επικρίνεται επειδή υπερασπίστηκε τους υποστηρικτές του Τραμπ που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021 αλλά και επειδή στο παρελθόν εξέφρασε τη στήριξή του στο ακροδεξιό, συνωμοσιολογικό κίνημα QAnon.

Κατά την ακρόασή του στη Γερουσία τον περασμένο μήνα, ο Πατέλ υποσχέθηκε ότι δεν θα υπάρξουν «πολιτικά αντίποινα» σε βάρος των πρακτόρων του FBI.

Ο Πατέλ, γιος Ινδών μεταναστών, γεννημένος στη Νέα Υόρκη, είχε υπηρετήσει και στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ (2017-21), σε διάφορα πόστα. Θα διαδεχθεί στην ηγεσία του FBI τον Κρίστοφερ Ρέι, ο οποίος παραιτήθηκε μετά τη νίκη του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου.

