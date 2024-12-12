Κας Πατέλ: Το «μακρύ χέρι» του Τραμπ που θέλει να κυνηγήσει το «βαθύ κράτος»

Ο διευθυντής του FBI (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών) Κρίστοφερ Ρέι, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα παραιτηθεί στο τέλος της διακυβέρνησης του προέδρου Τζο Μπάιντεν, πράγμα που σημαίνει ότι ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν θα χρειαστεί να τον απολύσει για να ορίσει τον μακροχρόνιο σύμμαχό του Κας Πατέλ για να ηγηθεί της υπηρεσίας.



Ο Τραμπ ανακοίνωσε στα τέλη Νοεμβρίου ότι ήθελε να προτείνει τον Πατέλ, ο οποίος έχει επαναλάβει τις δεσμεύσεις του εκλεγμένου προέδρου να προβεί σε ριζικές αλλαγές στην υπηρεσία και να χρησιμοποιήσει τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου για να κυνηγήσει τους φερόμενους εχθρούς του Τραμπ. Ο διευθυντής του FBI υπόκειται σε επιβεβαίωση της Γερουσίας και μπορεί να υπηρετήσει 10ετή θητεία.



«Ο Κας έκανε απίστευτη δουλειά κατά τη διάρκεια της Πρώτης θητείας μου», σχολίασε ο Τραμπ στο Truth Social, επικαλούμενος τις διάφορες θέσεις του Πατέλ, όπως στο Υπουργείο Άμυνας και στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Ο νέος πρόεδρος είπε ότι ο Πατέλ «θα επαναφέρει την αφοσίωση, τη γενναιότητα και την ακεραιότητα στο FBI».



Ο Πατέλ, ο οποίος υπηρέτησε ως ανώτερος αξιωματούχος στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, είναι ο συγγραφέας ενός βιβλίου που περιλαμβάνει μια λίστα με αξιωματούχους του «βαθέος κράτους» που πρέπει να μπουν στο «στόχαστρο» - βιβλίο το οποίο ο Τραμπ αποκάλεσε «σχεδιάγραμμα για να μας βοηθήσει να πάρουμε πίσω τον Λευκό Οίκο και να απομακρύνουμε τους Γκάνγκστερ από όλη την κυβέρνηση», σύμφωνα με διαφημιστικό υλικό.



Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον Πατέλ:

Υποστηρίζει τα σχέδια του Τραμπ για εκδίκηση και τιμωρία

Οι αφηγήσεις για την άνοδο του Πατέλ από ένα σκοτεινό πρόσωπο του Καπιτωλίου σε έναν από τους πιο ισχυρούς παίκτες στην κοινότητα των πληροφοριών επικεντρώνονται σε μια βασική λεπτομέρεια: την αφοσίωση του στον Τραμπ και την προθυμία του να κυνηγήσει τους αντιπάλους του Τραμπ σε όλα τη επίπεδα γραφειοκρατίας.

Ο διορισμός του Πατέλ θα μπορούσε να προκαλέσει εντεινόμενη ανησυχία για πιθανή τιμωρία μεταξύ εκείνων που ο Τραμπ έχει περιγράψει ως «εχθρούς» του, στην κυβέρνηση και πέρα από αυτήν.

Κάποιοι που κατονομάζονται στη λίστα στόχων του «βαθέος κράτους» έχουν αρχίσει να λαμβάνουν προφυλάξεις.



Σε μια συνέντευξη του 2023 στο «War Room», ένα podcast με οικοδεσπότη τον Στίβεν Μπάνον, τον άλλοτε επικεφαλής στρατηγικής του Τραμπ, ο Πατέλ απείλησε να κυνηγήσει δημοσιογράφους εάν καταλάμβανε σημαντικό θώκο σε μια κυβέρνηση Τραμπ. «Θα σας κυνηγήσουμε, είτε ποινικά είτε αστικά - θα το δούμε στην πορεία», είπε.



Το Associated Press περιέγραψε τον Πατέλ φέτος ως τον «έμπιστο βοηθό του Τραμπ και το ακκιζόμενο υποκατάστατο της εκστρατείας που μυθοποιεί τον τέως πρόεδρο ενώ προωθεί θεωρίες συνωμοσίας και τη δική του επωνυμία».

Υπηρέτησε στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ

Ο Πατέλ είχε πολλαπλούς ρόλους: προσωπάρχης του υπηρεσιακού υπουργού Άμυνας Κρίστοφερ Μίλερ, αναπληρωτής βοηθός του προέδρου, ανώτερος διευθυντής για την αντιτρομοκρατική υπηρεσία στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας και αναπληρωτής του υπηρεσιακού διευθυντή της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών.



Στο τελευταίο του πόστο ως προσωπάρχης του επιτελείου στο Υπουργείο Άμυνας, έγραψε ο Ντέιβιντ Ιγκνάτιους της Washington Post το 2021, ο Πατέλ αμφισβήτησε την εξουσία της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) και της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA), και παραλίγο να γίνει ο αναπληρωτής διευθυντής της CIA. Για τη θητεία του στο υπουργείο Άμυνας ο Ιγκνάτιους έγραψε ότι ο Πατέλ διηύθυνε αποτελεσματικά το μέρος.



Τους τελευταίους μήνες της προεδρίας του, ο Τραμπ εξέτασε να τοποθετήσει τον Πατέλ αναπληρωτή διευθυντή του FBI. Την κίνηση μπλόκαρε ο Γενικός Εισαγγελέας Ουίλιαμ Μπαρ. Ο Μπαρ φέρεται να είπε στον προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Μαρκ Μέντοους ότι ο Πάτελ θα γινόταν αναπληρωτής διευθυντής «πάνω από το πτώμα του».



Ο Πατέλ είναι διευθυντής στο διοικητικό συμβούλιο του Trump Media Technology Group, του ομίλου στον οποίο ανήκει η πλατφόρμα Truth Social. Είναι ενεργός στην πλατφόρμα, αναδημοσιεύοντας συχνά τις αναρτήσεις του Τραμπ στους 1,35 εκατομμύρια ακολούθους του.

Διαδραμάτισε βασικό ρόλο στο υπόμνημα Νούνες

Ο Πατέλ υπηρέτησε ως σύμβουλος του πρώην μέλους της Βουλής των Αντιπροσώπων Ντέβιν Νούνες όταν ο Νούνες προήδρευσε στην Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής το 2017 και το 2018. Ένα σημείωμα που συντάχθηκε από τον Πατέλ, στο οποίο ισχυριζόταν ότι ένα ένταλμα παρακολούθησης που στόχευε έναν σύμβουλο της εκστρατείας Τραμπ ήταν παράτυπο, έγινε γρήγορα το επίκεντρο μιας πολιτικής καταιγίδας.



Το υπόμνημα Νούνες, όπως έγινε γνωστό, ανέφερε ότι το αίτημα για ένταλμα παρακολούθησης του Κάρτερ Πέιτζ, συμβούλου εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ το 2016, βασίστηκε εν μέρει σε πληροφορίες από έναν πρώην αξιωματικό των βρετανών υπηρεσιών πληροφοριών που φέρεται να ήταν προκατειλημμένος εναντίον του Τραμπ. Το σημείωμα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι το ένταλμα ήταν άκυρο, και, ως εκ τούτου, η έρευνα για τον Τραμπ σχετικά με τη ρωσική παρέμβαση στις εκλογές του 2016 ήταν άκυρη.

Είναι παιδί μεταναστών

Στο βιβλίο του «Government Gangsters: The Deep State, the Truth and the Battle for Our Democracy» (Κυβερνητικοί Γκάνγκστερ: Το Βαθύ Κράτος, η Αλήθεια και η Μάχη για τη Δημοκρατία Μας), ο Πατέλ περιγράφει τους γονείς του ως ινδουιστές μετανάστες της εργατικής τάξης από την Ινδία. Η οικογένεια δεν έτρωγε κρέας στο σπίτι, γράφει, περιγράφοντας εβδομαδιαίες εκδρομές στη γειτονιά του Jackson Heights στο Κουίνς με τον πατέρα του για παναρισμένο κοτόπουλο.



Ήθελε να γίνει γιατρός, όπως ένας «στερεότυπος Ινδοαμερικανός», γράφει, αλλά τα παράτησε αφού έψαξε τα προγράμματα της ιατρικής σχολής και συνάντησε μια ομάδα δικηγόρων υπεράσπισης που έπαιζε γκολφ ενώ βρισκόταν στο Garden City Country Club στο Λονγκ Άιλαντ.



«Αντί να είμαι μετανάστης πρώτης γενιάς που μεταφέρει μπαστούνια του γκολφ, θα μπορούσα να γίνω δικηγόρος μεταναστών πρώτης γενιάς σε μια εταιρεία με κύρος που βγάζει ένα κάρο χρήματα», έγραψε.



Ο Πατέλ φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Ρίτσμοντ και απέκτησε πτυχίο νομικής στο Πανεπιστήμιο Pace στη Νέα Υόρκη πριν εργαστεί για σχεδόν μια δεκαετία ως συνήγορος στη Φλόριντα.

Πηγή: The Washington Post

