Καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία μπαίνουν σε κρίσιμη φάση, ένα λιγότερο προβεβλημένο πρόσωπο της κυβέρνησης Τραμπ αρχίζει να αναδεικνύεται σε κεντρικό δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα σε Ουάσινγκτον, Κίεβο και Μόσχα.

Ο 39χρονος Νταν Ντρίσκολ, ο νεότερος υπουργός Στρατού στην ιστορία, αποκαλείται συχνά ο «drone guy» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, λόγω της προώθησης των νέων στρατιωτικών τεχνολογιών. Μέχρι πρόσφατα, ήταν κυρίως γνωστός για ζητήματα προϋπολογισμών, εφοδιασμού και προσωπικού στο μεγαλύτερο σώμα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο Ντρίσκολ δεν φαίνεται να έχει μακρά εμπειρία σε θέματα που αφορούν τη Ρωσία και την Ουκρανία, ούτε σε διεθνή διπλωματία, και δεν κατείχε ποτέ δημόσιο αξίωμα.

Ποιος είναι, λοιπόν, αυτός ο ολοένα και πιο προβεβλημένος παράγοντας μέσα στην κυβέρνηση Τραμπ;

Στενός συνεργάτης του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς

Η σχέση του Νταν Ντρίσκολ με τον σημερινό αντιπρόεδρο, Tζέι Ντι Βανς, τον έφερε κοντά στον κύκλο επιρροής του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως και ο στενός του φίλος, Βανς, ο Ντρίσκολ φοίτησε σε δημόσιο πανεπιστήμιο πριν καταταγεί στον αμερικανικό στρατό και αργότερα απέκτησε πτυχίο νομικής από το φημισμένο Πανεπιστήμιο Yale. Και οι δύο εργάστηκαν στα χρηματοοικονομικά μετά τις σπουδές τους.

Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του καριέρας, ο Ντρίσκολ έγινε αξιωματικός το 2007, διοίκησε μία διμοιρία ιππικού και υπηρέτησε στο Ιράκ για αρκετούς μήνες το 2009.

Έχει διηγηθεί πώς γνώρισε τον Βανς μέσω μιας φοιτητικής ομάδας βετεράνων στη νομική σχολή, όπου ο σημερινός Αντιπρόεδρος καθησύχαζε τους νέους φοιτητές ότι στην αρχή θα αισθάνονταν ότι «δεν ανήκουν», αλλά μετά από λίγους μήνες θα αριστεύσουν στα μαθήματα. Δεν άργησε να γίνει φίλος και μέντοράς του.

Ο Ντρίσκολ βρισκόταν με την οικογένειά του σε διακοπές στην Ελβετία το καλοκαίρι του 2024, όταν ο Βανς τον κάλεσε για να του πει ότι θα ήταν ο υποψήφιος αντιπρόεδρος του Τραμπ και να του ζητήσει να ενταχθεί στην προεκλογική εκστρατεία.

Την επόμενη μέρα, ο Ντρίσκολ πέταξε πίσω στις ΗΠΑ, αγόρασε ένα κοστούμι και πήρε ένα ταξί για να πάει στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, όπως είπε στο περιοδικό αποφοίτων του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας στο Chapel Hill, το πανεπιστήμιο όπου έκανε τις προπτυχιακές του σπουδές.

Αφού ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, ο διορισμός του Ντρίσκολ εγκρίθηκε γρήγορα από τη Γερουσία στη θέση του υπουργού Στρατού. Η επιρροή του αυξήθηκε ακόμη περισσότερο όταν απέκτησε κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της Εθνοφρουράς σε αμερικανικές πόλεις. Στη συνέχεια, ανέλαβε και τη θέση του υπηρεσιακού διευθυντή στο Γραφείο Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF).

Αιφνίδια επίσκεψη στην Ουκρανία

Ο Νταν Ντρίσκολ έχει μιλήσει συχνά για τον πόλεμο στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι τα ουκρανικά drones αποτελούν μια σχετικά φθηνή, μαζικής παραγωγής τεχνολογία με υψηλή αποτελεσματικότητα στο πεδίο.

Ωστόσο, μετά τον διορισμό του στη θέση του υπουργού Στρατού, δεν φαινόταν αρχικά να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ βασιζόταν κυρίως στον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ, για την εκπόνηση ενός σχεδίου κατάπαυσης του πυρός.

Όταν διέρρευσαν την περασμένη εβδομάδα οι λεπτομέρειες του σχεδίου των 28 σημείων που είχαν συντάξει οι ΗΠΑ και η Ρωσία, η Ουκρανία εξέφρασε αμέσως την ανησυχία της για ορισμένα κομβικά σημεία, αντίδραση που ακολούθησαν και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της.

Στη συνέχεια, ο Ντρίσκολ πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Ουκρανία μαζί με άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του Πενταγώνου, την πιο υψηλόβαθμη στρατιωτική αποστολή που ταξίδεψε στο Κίεβο από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε την προεδρία τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αμερικανικού στρατού, ο σκοπός της επίσκεψης ήταν η συνάντηση με Ουκρανούς αξιωματούχους και η συζήτηση των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ντρίσκολ συναντήθηκε με τον Ζελένσκι και στη συνέχεια, σύμφωνα με το Politico, τιμήθηκε σε δεξίωση στην κατοικία της Αμερικανίδας πρέσβειρας.

Τις επόμενες ημέρες, ο Ντρίσκολ συμμετείχε σε περαιτέρω συζητήσεις με Ουκρανούς αξιωματούχους στη Γενεύη, στο πλευρό του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, του Γουίτκοφ και του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός «επικαιροποιημένου και αναθεωρημένου ειρηνευτικού πλαισίου».

Στη συνέχεια είχε συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους στο Αμπού Ντάμπι, σύμφωνα με το CBS News.

Μελλοντικός απεσταλμένος… ή υπουργός Άμυνας;

Στην απόφασή του να τον διορίσει υπουργό Στρατού, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι ο Νταν Ντρίσκολ διαθέτει «έναν ισχυρό συνδυασμό εμπειριών για να λειτουργήσει ως παράγοντας ανατροπής και αλλαγής».

Στην Ουάσινγκτον, ορισμένοι αναρωτιούνται αν αυτά τα χαρακτηριστικά -σε συνδυασμό με την ξαφνική εμφάνισή του στο παγκόσμιο προσκήνιο- σημαίνουν ότι ο Ντρίσκολ θα μπορούσε κάποια μέρα να διαδεχθεί τον Πιτ Χέγκσεθ, σε περίπτωση που εκείνος αποχωρήσει από τη θέση του υπουργού Άμυνας.

Παρότι δεν έχει αναλάβει ποτέ δημόσιο αξίωμα, ο Ντρίσκολ έχει εργαστεί στο Κογκρέσο ως ασκούμενος στην επιτροπή υποθέσεων βετεράνων της Γερουσίας, ενώ το 2020 διεκδίκησε χωρίς επιτυχία μια έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων στη Βόρεια Καρολίνα. Πρώην καθηγητής του έχει αναφέρει ότι ο Ντρίσκολ είχε στόχο «να υπηρετήσει στον στρατό, να πάει στη νομική σχολή και να μπει στην πολιτική».

Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο ο Ντρίσκολ να αναλάβει επίσημα τον ρόλο του διαπραγματευτή με την Ουκρανία, όταν ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Κιθ Κέλογκ, αποχωρήσει τον Ιανουάριο.

Εναλλακτικά, μπορεί να παραμείνει επικεφαλής των εκατοντάδων χιλιάδων στρατιωτών του αμερικανικού Στρατού. Ο Ντρίσκολ έχει επισημάνει στο παρελθόν ότι τόσο ο πατέρας όσο και ο παππούς του υπηρέτησαν στις ένοπλες δυνάμεις πριν από εκείνον και συχνά μιλά για το όραμά του να μεταμορφώσει τον Στρατό.

Λίγες ημέρες πριν ταξιδέψει στην Ουκρανία, περιέγραψε στο podcast The Conversation το πώς φαντάζεται το άμεσο μέλλον: Μια εποχή όπου «κάθε πεζοναύτης… θα μεταφέρει ένα drone στη μάχη» και οι στρατιώτες θα βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν θα μπορεί να «ανταποκριθεί στον ρυθμό των επιχειρήσεων».

«Το παράθυρο για να αλλάξουμε είναι τώρα», είπε σε ομιλία του τον Οκτώβριο. «Και θα νικήσουμε με τα chips και το λογισμικό και όχι με το αίμα και τα σώματα των στρατιωτών μας.»





