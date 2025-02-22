Ο διευθυντής του FBI Kash Patel (Κας Πατέλ) ορκίστηκε στο νέο του ρόλο την Παρασκευή, την επόμενη μέρα που η Γερουσία τον επιβεβαίωσε ως επιλογή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με ψήφους 51-49 - με δύο Ρεπουμπλικάνους να ψήφισαν αρνητικά, εκφράζοντας ανησυχία για την προηγούμενη πολιτική υπεράσπιση του Πατέλ και την πιθανή επίδρασή του στην αποστολή επιβολής του νόμου του FBI, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

«Σας υπόσχομαι το εξής: θα υπάρξει ευθύνη εντός του FBI και εκτός του FBI και θα το κάνουμε μέσω αυστηρής συνταγματικής εποπτείας ξεκινώντας αυτό το Σαββατοκύριακο», είπε ο Πατέλ μετά την ορκωμοσία του.

Το FBI ανέφερε στο Reuters: «Ο διευθυντής Πατέλ έχει ξεκαθαρίσει την υπόσχεσή του στο αμερικανικό κοινό ότι οι πράκτορες του FBI θα βρίσκονται σε κοινότητες που θα επικεντρώνονται στην καταπολέμηση του βίαιου εγκλήματος. Έδωσε οδηγίες στην ηγεσία του FBI να εφαρμόσει ένα σχέδιο για την υλοποίηση αυτής της υπόσχεσης».

Ο Πατέλ αναλαμβάνει την ευθύνη καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να βάλει τη σφραγίδα της στο FBI και τη μητρική του υπηρεσία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αμφισβητώντας τις παραδόσεις ανεξαρτησίας δεκαετιών και επαναπροσανατολίζοντας την αποστολή της προς τις βασικές προτεραιότητες του Τραμπ.

Τουλάχιστον 75 δικηγόροι του υπουργείου Δικαιοσύνης και στελέχη του FBI, που συνήθως διατηρούν τους ρόλους τους από διοίκηση σε διοίκηση, είτε παραιτήθηκαν, είτε απολύθηκαν είτε απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους τον πρώτο μήνα της διακυβέρνησης Τραμπ.

Ο Πατέλ πρότεινε τη μεταφορά των κεντρικών γραφείων του FBI από την Ουάσιγκτον για να «περιορίσει την ηγεσία του FBI από το να εμπλακεί σε πολιτικά παιχνίδια», ενώ έχει πει ότι «θα αυξήσει τον ρόλο του FBI στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και του βίαιου εγκλήματος», κορυφαίες προτεραιότητες του Τραμπ, «αφήνοντας τους καλούς μπάτσους να γίνουν αστυνομικοί». Έχει πει επίσης ότι θα περιορίσει το ερευνητικό έργο στα κεντρικά γραφεία του FBI στην Ουάσιγκτον, όπου στεγάζονται πολλές έρευνες αντικατασκοπείας, εθνικής ασφάλειας και δημόσιας διαφθοράς.

Το FBI έχει ένα γραφείο στο Huntsville στο Redstone Arsenal, μια θέση του αμερικανικού στρατού που στεγάζει επίσης γραφεία του Υπουργείου Άμυνας και της NASA.

Πηγή: skai.gr

