Ο Ντόναλντ Τραμπ παρασημοφόρησε χθες Τρίτη μεταθανάτια τον σύμμαχό του Τσάρλι Κερκ, υπερσυντηρητικό ίνφλουενσερ – διαμορφωτή της κοινής γνώμης – που δολοφονήθηκε τη 10η Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια δημόσιας συγκέντρωσης, απονέμοντάς του την κορυφαία αμερικανική πολιτική διάκριση, το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έκρινε ότι ο νέος, που σκοτώθηκε από σφαίρα σε ηλικία 31 ετών, έγινε «μάρτυρας της αλήθειας και της ελευθερίας», που μπορεί να συγκριθεί κατά την άποψή του με τον Σωκράτη, τον Άγιο Πέτρο τον Αβραάμ Λίνκολν και τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

Στάθηκε στον πολύ ενεργό ρόλο του χριστιανού εθνικιστή στην κινητοποίηση της αμερικανικής νεολαίας υπέρ του ενόψει των περυσινών προεδρικών εκλογών.

Ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, κατά τη διάρκεια τελετής στους κήπους του Λευκού Οίκου, καταφέρθηκε επίσης εναντίον πολιτικού χώρου που βρίσκεται πλέον μόνιμα στο ρητορικό στόχαστρό του, την άκρα αριστερά, που ακολουθεί κατ’ αυτόν «την ιδεολογία του διαβόλου».

«Βλέπουμε λεγεώνες εξτρεμιστών της άκρας αριστεράς να διαπράττουν βίαιες ενέργειες», διαβεβαίωσε ο κ. Τραμπ, που διέταξε να αναπτυχθεί ο στρατός σε διάφορες πόλεις όπου κυβερνούν δημοκρατικοί, αψηφώντας την εναντίωση τοπικών αξιωματούχων.

Ο αμερικανός πρόεδρος διατείνεται πως η πολιτική βία στις ΗΠΑ δεν οφείλεται παρά στην αριστερά. Ουδέποτε αναφέρεται σε επιθέσεις εναντίον προσωπικοτήτων των δημοκρατικών.

Η χήρα του δολοφονημένου οπαδού του κ. Τραμπ παρέλαβε την τιμητική διάκριση εξ ονόματος του θανόντα και εκφώνησε ομιλία που διέκοψε επανειλημμένα για να συγκρατήσει τα συναισθήματά τους.

«Σε όλους όλοι μας βλέπουν. Αυτή δεν είναι τελετή, είναι φύλλο πορείας», είπε η Έρικα Κερκ, που διαδέχθηκε τον εκλιπόντα σύζυγό της στην ηγεσία της οργάνωσης νεολαίας της ριζοσπαστικής δεξιάς Turning Point USA.

«Η αποστολή του δεν πέθανε μαζί του», είπε επίσης.

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ είπε επίσης πως αν ο σύζυγός της ζούσε «πιθανόν θα έθετε υποψηφιότητα» σε προεδρικές εκλογές στο μέλλον.

Ο φερόμενος ως δολοφόνος του τραμπιστή ίνφλουενσερ, ο Τάιλερ Ρόμπινσον, 22 ετών, αντιμετωπίζει την ποινή του θανάτου. Η προσαγωγή του ενώπιον της δικαιοσύνης αναμένεται να γίνει την 30ή Οκτωβρίου.

Παράλληλα, από την πλευρά του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε χθες πως ακύρωσε τις βίζες τουλάχιστον έξι αλλοδαπών που βρίσκονταν στις ΗΠΑ, διότι κατ’ αυτό «πανηγύρισαν την ειδεχθή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ», αναρτώντας μέσω X αποσπάσματα των ενοχοποιητικών μηνυμάτων που τους αποδίδει.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ακυρώσει σε πολλές περιπτώσεις θεωρήσεις διαβατηρίων εξαιτίας πολιτικών απόψεων των δικαιούχων, πρακτική τουλάχιστον αμφιλεγόμενη την οποία όμως υπερασπίζεται ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο — ιδίως φοιτητών που εκφράστηκαν υπέρ των Παλαιστινίων.

Μετά τον φόνο του Τσάρλι Κερκ, πολλοί Αμερικανοί που επέκριναν το θύμα μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης έμαθαν πως απολύθηκαν από τις δουλειές τους εξαιτίας σχολίων τους για την υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

