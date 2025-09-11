Λογαριασμός
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απειλεί με απέλαση ή άρνηση βίζας τους ξένους που εξυμνούν τη δολοφονία Κερκ - Ξεκινά κυνηγητό στα social media

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών ζήτησε από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να τον κοινοποιούν σε οποιεσδήποτε σχετικές αναρτήσεις εντοπίζουν

Τσάρλι Κέρκ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί αλλοδαπούς αιτούντες και κατόχους βίζας ότι μπορεί να τους αρνηθεί τη χορήγηση βίζας ή να τους απελάσει εάν εξυμνούν ή χλευάζουν τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Σε μια ασυνήθιστη ανάρτηση στο Χ, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Κρίστοφερ Λαντάου δήλωσε ότι προσωπικά αισθάνεται αηδιασμένος από ορισμένες αναρτήσεις που είδε, ενώ πρόσθεσε ότι έχει δώσει εντολή στους προξενικούς αξιωματούχους «να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες».

«Υπό το φως της χθεσινής φρικτής δολοφονίας ενός κορυφαίου πολιτικού προσώπου, θέλω να υπογραμμίσω ότι αλλοδαποί που δοξάζουν τη βία και το μίσος δεν είναι ευπρόσδεκτοι επισκέπτες στη χώρα μας», ανέφερε ο Λαντάου. Ζήτησε επίσης από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να τον κοινοποιούν σε οποιεσδήποτε σχετικές αναρτήσεις εντοπίζουν.

Νωρίτερα φέτος, ο Λαντάου είχε ανακοινώσει ότι ανακάλεσε τις βίζες του Βρετανού καλλιτέχνη punk-rap Bob Vylan και της ομάδας του, αφού είχαν παρακινήσει το κοινό να φωνάζει συνθήματα «θάνατος στον ισραηλινό στρατό».
 

