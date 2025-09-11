Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί αλλοδαπούς αιτούντες και κατόχους βίζας ότι μπορεί να τους αρνηθεί τη χορήγηση βίζας ή να τους απελάσει εάν εξυμνούν ή χλευάζουν τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Σε μια ασυνήθιστη ανάρτηση στο Χ, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Κρίστοφερ Λαντάου δήλωσε ότι προσωπικά αισθάνεται αηδιασμένος από ορισμένες αναρτήσεις που είδε, ενώ πρόσθεσε ότι έχει δώσει εντολή στους προξενικούς αξιωματούχους «να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες».

«Υπό το φως της χθεσινής φρικτής δολοφονίας ενός κορυφαίου πολιτικού προσώπου, θέλω να υπογραμμίσω ότι αλλοδαποί που δοξάζουν τη βία και το μίσος δεν είναι ευπρόσδεκτοι επισκέπτες στη χώρα μας», ανέφερε ο Λαντάου. Ζήτησε επίσης από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να τον κοινοποιούν σε οποιεσδήποτε σχετικές αναρτήσεις εντοπίζουν.

In light of yesterday’s horrific assassination of a leading political figure, I want to underscore that foreigners who glorify violence and hatred are not welcome visitors to our country. I have been disgusted to see some on social media praising, rationalizing, or making light… — Christopher Landau (@DeputySecState) September 11, 2025

Νωρίτερα φέτος, ο Λαντάου είχε ανακοινώσει ότι ανακάλεσε τις βίζες του Βρετανού καλλιτέχνη punk-rap Bob Vylan και της ομάδας του, αφού είχαν παρακινήσει το κοινό να φωνάζει συνθήματα «θάνατος στον ισραηλινό στρατό».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.