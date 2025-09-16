Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή ο Τάιλερ Ρόμπινσον

Οι εισαγγελείς της Γιούτα απήγγειλαν επίσημες κατηγορίες στον ύποπτο για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ανακοινώνοντας ότι θα επιδιώξουν την επιβολή της θανατικής ποινής σε περίπτωση καταδίκης, καθώς στη συγκεκριμένη Πολιτεία εφαρμόζεται η «εσχάτη των ποινών».

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον κατηγορείται ότι πυροβόλησε με τουφέκι από θέση ελεύθερου σκοπευτή σε ταράτσα, χτυπώντας θανάσιμα τον Κερκ στον λαιμό την περασμένη Τετάρτη, στον χώρο του Πανεπιστημίου Utah Valley στην πόλη Όρεμ, περίπου 65 χιλιόμετρα νότια του Σολτ Λέικ Σίτι. Σύμφωνα με τη Washington Post, έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του σε φίλους του, σε διαδικτυακή συνομιλία στην πλατφόρμα Discord.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Γιούτα, Τζέφρι Γκρέι, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι γραφείο του έχει καταθέσει συνολικά επτά κατηγορίες κατά του Ρόμπινσον, μεταξύ αυτών παρακώλυση δικαιοσύνης για απόκρυψη στοιχείων και παρέμβαση σε μάρτυρα, αφού φέρεται να έδωσε εντολή στον συγκάτοικό του να διαγράψει μηνύματα.

Ο Γκρέι τόνισε ότι η απόφαση να επιδιωχθεί η θανατική ποινή ελήφθη ανεξάρτητα, αποκλειστικά με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τις περιστάσεις και τη φύση του εγκλήματος.

Η δολοφονία, που καταγράφηκε σε σοκαριστικά βίντεο και διαδόθηκε ευρέως στο διαδίκτυο, προκάλεσε καταδίκες της πολιτικής βίας και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος, αλλά και ανταλλαγή κατηγοριών μεταξύ κομμάτων.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει δημόσια πιθανό κίνητρο, ωστόσο η σύζυγος και οι υποστηρικτές του Κερκ έσπευσαν να τον παρουσιάσουν ως «μάρτυρα» του κινήματός τους.

Ο Κερκ, 31 ετών, συνιδρυτής και επικεφαλής της φοιτητικής συντηρητικής οργάνωσης Turning Point USA και στενός σύμμαχος του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δολοφονήθηκε ενώ μιλούσε σε εκδήλωση με 3.000 παρευρισκόμενους.

Ο Ρόμπινσον, φοιτητής τρίτου έτους σε τεχνικό πρόγραμμα ηλεκτρολογίας, διέφυγε αρχικά μέσα στο χάος μετά τους πυροβολισμούς. Συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης στο σπίτι των γονιών του, 420 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του σημείου της επίθεσης, όταν συγγενείς και οικογενειακός φίλος ειδοποίησαν τις αρχές ότι είχε ομολογήσει την εμπλοκή του.

Ο ύποπτος επρόκειτο να εμφανιστεί το απόγευμα της Τρίτης μέσω βιντεοκλήσης από τη φυλακή στο Δικαστήριο Δικαιοσύνης της κομητείας Γιούτα, στην πόλη Πρόβο.

Ο κυβερνήτης Κοξ δήλωσε ότι η πολιτεία θα κινηθεί υπέρ της θανατικής ποινής σε περίπτωση καταδίκης, ωστόσο οι εισαγγελείς θα λάβουν υπόψη και τις επιθυμίες της οικογένειας του Κερκ πριν από την τελική απόφαση.

Πηγή: skai.gr

