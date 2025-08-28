Ο Τραμπ απέλυσε μέλος του ΔΣ του Συμβουλίου Επίγειων Μεταφορών

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε τον Ρόμπερτ Πρίμους, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συμβουλίου Επίγειων Μεταφορών, ενός ρυθμιστικού φορέα των ΗΠΑ που επιβλέπει τους σιδηροδρόμους, ανέφερε την Τετάρτη η Wall Street Journal.

Ο Πρίμους δήλωσε στην εφημερίδα ότι σχεδιάζει να αμφισβητήσει την απόλυση, ενώ πρόσθεσε ότι οι ενέργειες του Λευκού Οίκου θα αποδυναμώσουν το διοικητικό συμβούλιο του φορέα και «θα επηρεάσουν αρνητικά το δίκτυο εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών με τρόπο που τελικά μπορεί να βλάψει τους καταναλωτές και την οικονομία».

«Αυτό είναι βαθιά ανησυχητικό και νομικά άκυρο», έγραψε ο Πρίμους σε ηλεκτρονικό μήνυμά του τη Wall Street Journal.

Ο Λευκός Οίκος και το Συμβούλιο Επίγειων Μεταφορών δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

