Ένα ελικόπτερο, στο οποίο επέβαιναν 6 άτομα συνετρίβη στο βόρειο ινδικό κρατίδιο Ουταράχαντ μετέδωσε την Κυριακή το πρακτορείο ειδήσεων ANI.
Το αεροσκάφος πετούσε από το Ντεχραντούν στο Κενταρνάθ πριν χαθεί στο Γκαουρικούντ και συντριβεί, ανέφερε το ANI επικαλούμενο αξιωματούχο.
🔴 #BREAKING | उत्तराखंड : केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर#Rudraprayag | #Uttarakhand | @AnjeetLive | @Aayushinegi6— Ujjwal Kumar (@usklimited) June 15, 2025
pic.twitter.com/kHZk1hu6ka
Ο επικεφαλής υπουργός Ουταράχαντ Πουσκάρ Σινγκ Νταμί ανέφερε με ανάρτηση στο X ότι η δύναμη αντιμετώπισης καταστροφών (SDRF), η τοπική διοίκηση και άλλες ομάδες συμμετείχαν σε επιχειρήσεις διάσωσης.
जनपद रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ है। एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन एवं अन्य रेस्क्यू दल राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हैं।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) June 15, 2025
बाबा केदार से सभी यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूँ।
Ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός India Today επικαλέστηκε αξιωματούχους αναφέροντας ότι το ελικόπτερο έχασε την πορεία του λόγω κακών καιρικών συνθηκών.
