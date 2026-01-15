Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε την Πέμπτη ότι θα αναπτύξει στρατό στη Μινεσότα προκειμένου να σταματήσει τις εντεινόμενες διαδηλώσεις που πυροδότησε ο πυροβολισμός μετανάστη από πράκτορα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), στη Μινεάπολη την Τετάρτη.

Ο Τραμπ απείλησε ότι θα επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης (Insurrection Act), που επιτρέπει στον Αμερικανό πρόεδρο την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων σε αμερικανικό έδαφος.

«Αν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί της Μινεσότα δεν υπακούσουν στον νόμο και δεν σταματήσουν τους επαγγελματίες υποκινητές και τους εξεγερθέντες που επιτίθενται στους Πατριώτες της ICE, οι οποίοι απλώς προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, θα θέσω σε εφαρμογή τον Νόμο περί Εξέγερσης», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Τις νέες διαδηλώσεις πυροδότησε ο πυροβολισμός, από αξιωματικό της υπηρεσίας μετανάστευσης, ενός Βενεζουελάνου άνδρα που επιχείρησε να διαφύγει τον έλεγχο των αρχών στη Μινεάπολη, μόλις μία εβδομάδα μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης Αμερικανίδας Ρενέ Νικόλ Γκουντ την προηγούμενη εβδομάδα κατά τη διάρκεια επιχείρησης της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, που επιβλέπει τις επιχειρήσεις καταστολής της μετανάστευσης της κυβέρνησης Τραμπ, ανέφερε ότι στο περιστατικό της Τετάρτης δύο άτομα επιτέθηκαν στον ομοσπονδιακό αξιωματικό με σκουπόξυλο και φτυάρι χιονιού, την ώρα που πάλευε με τον Βενεζουελάνο, ο οποίος -σύμφωνα με το υπουργείο- βρισκόταν παράνομα στις ΗΠΑ.



