Πράκτορας της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) πυροβόλησε στο πόδι μετανάστη από τη Βενεζουέλα χθες Τετάρτη στη Μινεάπολη, ανακοίνωσε η δημοτική αρχή, παροτρύνοντας τους κατοίκους να «παραμείνουν ήρεμοι», μία εβδομάδα μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό γυναίκας στην πόλη από αξιωματικό της ICE.

«Κατανοούμε πως υπάρχει οργή», τόνισε η δημοτική αρχή μέσω X, προσθέτοντας πως «η πόλη της Μινεάπολης απαιτεί για ακόμη μια φορά η ICE να εγκαταλείψει την πόλη και την πολιτεία (σ.σ. Μινεσότα) αμέσως».

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας επιβεβαίωσε πως αστυνομικός πυροβόλησε τον μετανάστη, αναφέροντας πως «παράνομος αλλοδαπός που είχε έρθει από τη Βενεζουέλα» πρόβαλε «αντίσταση» στη σύλληψή του έπειτα από «στοχευμένο» έλεγχο σε δρόμο.

This despicably misleading headline is exactly why the American people have completely lost faith in the mainstream media. This journalist knows the facts, was given the truth, and adamantly REFUSES to report it.



Here are the facts:



At 6:50 PM CT, federal law enforcement… https://t.co/k9zXzmE1CY — Homeland Security (@DHSgov) January 15, 2026

«Καθώς ο ύποπτος και ο αντιπρόσωπος των υπηρεσιών επιβολής του νόμου πάλευαν στο έδαφος, δυο άτομα βγήκαν από κοντινό διαμέρισμα και επιτέθηκαν κι αυτοί στον πράκτορα με φτυάρι για το χιόνι και σκουπόξυλο», ανέφερε.

Ο αστυνομικός πυροβόλησε μια φορά «σε άμυνα» για να «προστατεύσει τη ζωή του», τραυματίζοντας τον άνδρα στο πόδι, πάντα κατά το υπουργείο.

Το υπουργείο ανέφερε ακόμη ότι ο άνδρας από τη Βενεζουέλα έφτασε στις ΗΠΑ το 2022.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια τεταμένη εβδομάδα για τη Μινεάπολη, όπου οι διαδηλωτές έχουν βγει στους δρόμους για τον θάνατο της 37χρονης Renee Nicole Good την προηγούμενη εβδομάδα. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει εντείνει την επιβολή των μεταναστευτικών νόμων στην πόλη και έχει στείλει χιλιάδες πράκτορες για συλλήψεις αυτόν τον μήνα. Η πολιτεία της Μινεσότα κατέθεσε αυτήν την εβδομάδα μήνυση κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας την για επιθετικές τακτικές καταστολής.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, προέτρεψε τους διαδηλωτές να παραμείνουν ειρηνικοί. «Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το χάος του Ντόναλντ Τραμπ με το δικό μας χάος», σημείωσε.

Οι αρχές στη Μινεάπολη και στην πολιτεία Μινεσότα, όπου κυβερνούν δημοκρατικοί, έχουν καταγγείλει τις ενέργειες των δυνάμεων του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας, ειδικά της ICE.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε νωρίτερα χθες ο κυβερνήτης στη Μινεσότα Τιμ Ουόλς κατήγγειλε «το χάος, την αναταραχή και το τραύμα που προκαλεί στην κοινότητά μας η ομοσπονδιακή κυβέρνηση», αναφερόμενος στις ανακρίσεις πόρτα-πόρτα που κάνουν αστυνομικοί της ICE, «οπλισμένοι, μασκοφορεμένοι και ανεπαρκώς εκπαιδευμένοι».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.