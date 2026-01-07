Αξιωματικός της ICE πυροβόλησε και σκότωσε γυναίκα στο Μινεάπολις - Προσπάθησε να πατήσει αστυνομικούς με αυτοκίνητο

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ένας αξιωματικός της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) σκότωσε μια γυναίκα κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης στη Μινεσότα την Τετάρτη, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Το υπουργείο ανέφερε ότι η γυναίκα προσπάθησε να πατήσει με το αυτοκίνητό της αστυνομικούς κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης στο Μινεάπολις. «Ένας αξιωματικός της ICE, φοβούμενος για τη ζωή του, τη ζωή των συναδέλφων του και την ασφάλεια του κοινού, πυροβόλησε προληπτικά», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αστυνομικοί τραυματίστηκαν, αλλά αναμένεται να αναρρώσουν, σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, δήλωσε ότι το γραφείο του διερευνά το περιστατικό και κάλεσε τον κόσμο να διατηρήσει την ψυχραιμία του.

Πηγή: skai.gr

