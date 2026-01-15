Η Ελλάδα προειδοποίησε τον ναυτιλιακό της στόλο να επανεξετάσει τα μέτρα ασφαλείας κατά τον πλου προς ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, μετά από επιθέσεις με drones σε δύο δεξαμενόπλοια ελληνικής διαχείρισης αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με οδηγίες του υπουργείου Ναυτιλίας.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν την Τρίτη, 13 Γενάρη, δύο πετρελαιοφόρα πλοία, μεταξύ των οποίων και ένα ναυλωμένο από τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό Chevron, καθώς κατευθύνονταν προς τερματικό σταθμό στη ρωσική ακτή της Μαύρης Θάλασσας.

Τα πλοία ελληνικής διαχείρισης συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους στόλους δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο εμπόριο σε ολόκληρη την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, τα ύδατα της οποίας μοιράζονται η Βουλγαρία, η Γεωργία, η Ρουμανία και η Τουρκία, καθώς και οι εμπόλεμες Ρωσία και Ουκρανία.

«Συνιστάται οι υπεύθυνοι ασφάλειας των ναυτιλιακών εταιρειών, οι πλοίαρχοι και οι αξιωματικοί ασφάλειας των ελληνικών πλοίων να προχωρήσουν σε επικαιροποιημένη εκτίμηση απειλής για τα εμπορικά πλοία που βρίσκονται στη Μαύρη Θάλασσα και στις παρακείμενες θαλάσσιες περιοχές», ανέφερε το υπουργείο Ναυτιλίας σε ένα από τα έγγραφα που είδε το Reuters και τα οποία εκδόθηκαν μετά τις επιθέσεις.

Το κόστος της πολεμικής ασφάλισης για πλοία που πλέουν στη Μαύρη Θάλασσα αυξήθηκε αυτή την εβδομάδα, αντανακλώντας την επιδείνωση του περιβάλλοντος κινδύνου.

Ένα από τα δεξαμενόπλοια που στοχοποιήθηκαν την Τρίτη ήταν το Matilda, το οποίο διαχειρίζεται η ελληνική εταιρεία Thenamaris και δέχθηκε πλήγμα από δύο drones.

Αν και δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές στο πλοίο, αξιωματούχος της Thenamaris δήλωσε ότι η εταιρεία ενίσχυσε έκτοτε τα πρόσθετα προληπτικά μέτρα ασφαλείας και συμβούλευσε τα πληρώματα των πλοίων της να αυξήσουν την επαγρύπνησή τους και να αποφεύγουν την άσκοπη έκθεση, κυρίως τις μετακινήσεις στο κατάστρωμα.

Το υπουργείο παρέπεμψε τις ναυτιλιακές εταιρείες σε προηγούμενο έγγραφο που είχε δημοσιευθεί τον Απρίλιο του 2022, το οποίο συνιστούσε τη διατήρηση πρόσθετων προστατευτικών μέτρων ασφαλείας για ορισμένο χρονικό διάστημα, λόγω του αυξημένου κινδύνου για τα ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας: Νοβοροσίσκ, Ταμάν, Τουάπσε και Καβκάζ.

Πηγή: skai.gr

