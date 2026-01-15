Λογαριασμός
Βίντεο από την «πολύ συγκινητική επίσκεψη» της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία

«Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κυπρίους παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ» τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν 

«Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κυπρίους παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ» διαβεβαίωσε σήμερα η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η οποία επισκέφτηκε την Λευκωσία και ξεναγήθηκε στην Πράσινη Γραμμή από τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. 

Σε ανάρτηση στο Χ  η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτήρισε την επίσκεψη «πολύ συγκινητική». 

«Θέλω να είμαι σαφής. Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κυπρίους παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ. 

Ελπίζω λοιπόν ότι το 2026 θα φέρει νέα ώθηση προς επανένωση της Κύπρου», καταλήγειη κ. Φον ντερ Λάιεν.
 

