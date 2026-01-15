«Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κυπρίους παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ» διαβεβαίωσε σήμερα η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η οποία επισκέφτηκε την Λευκωσία και ξεναγήθηκε στην Πράσινη Γραμμή από τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σε ανάρτηση στο Χ η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτήρισε την επίσκεψη «πολύ συγκινητική».

Very moving visit to the Green Line in Nicosia.



I want to be clear.



A comprehensive, fair and lasting settlement for Cyprus and for all Cypriots remains an absolute priority for the EU.



So I hope that 2026 will bring new momentum towards the reunification of Cyprus. pic.twitter.com/L4X9wc67Sf — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 15, 2026

«Θέλω να είμαι σαφής. Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κυπρίους παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ.

Ελπίζω λοιπόν ότι το 2026 θα φέρει νέα ώθηση προς επανένωση της Κύπρου», καταλήγειη κ. Φον ντερ Λάιεν.



Πηγή: skai.gr

