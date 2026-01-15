Πράκτορας της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) πυροβόλησε χθες το βράδυ παράνομο μετανάστη από τη Βενεζουέλα στη Μινεάπολη, περίπου 7,2 χιλιόμετρα βόρεια από το σημείο όπου αστυνομικός πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα τη Ρενέ Γκουντ στις 7 Ιανουαρίου.

Και σε αυτή την περίπτωση ο πράκτορας της ICE πυροβόλησε εναντίον του μετανάστη επειδή αρχικά δεν σταμάτησε σε «στοχευμένο» έλεγχο σε δρόμο και στην συνέχεια επειδή πρόβαλε «αντίσταση» στη σύλληψή του.

Αρχικά, ο μετανάστης απομακρύνθηκε με το αυτοκίνητό του και, στην προσπάθεια του να ξεφύγει, έπεσε πάνω σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Τότε προσπάθησε να τρέξει προς το σπίτι του, πεζός και άοπλος, όταν τον πρόλαβαν οι πράκτορες της ICE.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, οι πράκτορες της ICE πυροβόλησαν τον άνδρα στο πόδι όταν αυτός έμπαινε στο σπίτι του, ενώ μέσα βρισκόταν η έγκυος γυναίκα του και τα παιδιά τους.

Στο βίντεο, η οικογένεια ακούγεται να καλεί την αστυνομία για βοήθεια, λέγοντας ότι οι πράκτορες της ICE ακολούθησαν τον άνδρα για περίπου 30 λεπτά.



Trump regime ICE troops in Minneapolis chased an unarmed civilian and shot him from behind, hitting his leg, as he ran inside fearing for his life. His family which includes a pregnant woman and children were inside. They called 911 for help as the regime thugs terrorized them. pic.twitter.com/FRqzTdG7uP — Anonymous (@YourAnonCentral) January 15, 2026

«Καθώς ο ύποπτος και ο αντιπρόσωπος των υπηρεσιών επιβολής του νόμου πάλευαν στο έδαφος, δυο άτομα βγήκαν από κοντινό διαμέρισμα και επιτέθηκαν κι αυτοί στον πράκτορα με φτυάρι για το χιόνι και σκουπόξυλο», ανέφερε.

Ο αστυνομικός πυροβόλησε μια φορά «σε άμυνα» για να «προστατεύσει τη ζωή του», τραυματίζοντας τον άνδρα στο πόδι, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Το νέο περιστατικό πυροδότησε κύμα διαμαρτυρίας, με δεκάδες άτομα να βγαίνουν στον δρόμο και να συγκρούονται άγρια με την αστυνομία.

Διαδηλωτές, που έριχναν πέτρες, πάγο και πυροτεχνήματα, συγκρούστηκαν με τους άνδρες επιβολής της τάξης, οι οποίοι απάντησαν με δακρυγόνα και βομβίδες κρότου.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Ουόλς, κατήγγειλε «το χάος, την αναταραχή και το τραύμα που προκαλεί στην κοινότητά μας η ομοσπονδιακή κυβέρνηση», αναφερόμενος στις ανακρίσεις πόρτα-πόρτα που κάνουν αστυνομικοί της ICE, «οπλισμένοι, μασκοφορεμένοι και ανεπαρκώς εκπαιδευμένοι».

«Κατανοούμε πως υπάρχει οργή», τόνισε από την πλευρά της η δημοτική αρχή της Μινεάπολης μέσω X, προσθέτοντας πως «η πόλη ταπαιτεί για ακόμη μια φορά η ICE να εγκαταλείψει την πόλη και την πολιτεία (σ.σ. Μινεσότα) αμέσως».

Πηγή: skai.gr

