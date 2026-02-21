Η νέα στρατηγική δασμών του Τραμπ φέρνει προβλήματα εν όψει ενδιάμεσων εκλογών

Σε σύγκρουση με την προεκλογική καμπάνια για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου έρχεται το νέο σχέδιο του Τραμπ για τους δασμούς, εν μέσω ανησυχιών για τη χαμηλή αγοραστική δύναμη των Αμερικανών και το υψηλό κόστος ζωής, σημειώνει η Wall Street Journal.

Μόλις λίγες ώρες αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε την απόφαση που ακυρώνει τους δασμούς, την Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει νέους. Ορισμένοι από τους νέους δασμούς απαιτούν έγκριση του Κογκρέσου για να διαρκέσουν περισσότερο από πέντε μήνες. Άλλοι απαιτούν μήνες ερευνών προτού μπορέσουν να εφαρμοστούν. Σε κάθε περίπτωση, αυτό μεταθέτει κρίσιμες αποφάσεις για τους δασμούς στο καλοκαίρι, μόλις λίγους μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, όταν πολλοί Ρεπουμπλικάνοι είναι πιθανό να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε παράπονα για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια.

Ενδεικτικό της αυξανόμενης ανησυχίας για τους δασμούς είναι το γεγονός ότι έξι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές ψήφισαν μαζί με τους Δημοκρατικούς την προηγούμενη εβδομάδα σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις εξουσίες του Τραμπ σχετικά με τους δασμούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η Γερουσία είχε περάσει πέρυσι τρεις παρόμοιες αποφάσεις με στενές διακομματικές πλειοψηφίες. Τώρα, οι Ρεπουμπλικάνοι που διεκδικούν επανεκλογή θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το δράμα των δασμών μαζί με άλλες επιθέσεις από τους Δημοκρατικούς σχετικά με την οικονομία.

«Το ενδεχόμενο να τους ζητήσει ο Λευκός Οίκος να ψηφίσουν για υψηλότερους δασμούς προς τους ψηφοφόρους τους δεν είναι κάτι που το Κογκρέσο θα το έβλεπε με χαρά» δήλωσε ο πρώην βουλευτής Κέβιν Μπράντι, Ρεπουμπλικάνος από το Τέξας, που ηγήθηκε της Επιτροπής Οδών και Μέσων κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ. «Η κοινή λογική λέει ότι δεν υπάρχει υποστήριξη γι’ αυτό».

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον (ρεπουμπλικανός από τη Λουιζιάνα), που έχει υπερασπιστεί τους δασμούς του προέδρου, δήλωσε ότι το Κογκρέσο και η κυβέρνηση «θα καθορίσουν τον καλύτερο δρόμο προόδου τις επόμενες εβδομάδες».

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου άφησε επίσης αναπάντητα πολλά ερωτήματα σχετικά με τις παρελθούσες και μελλοντικές εμπορικές πολιτικές του Τραμπ. Μπορεί να ακολουθήσουν χρόνια δικαστικών διενέξεων για να καθοριστεί τι θα γίνει με περισσότερα από 130 δισεκατομμύρια δολάρια σε δασμούς που εισπράχθηκαν. Επιπλέον, ο Λευκός Οίκος την Παρασκευή δεν έδωσε σαφείς λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσουν οι νέοι δασμοί ή αν ορισμένα βασικά προϊόντα θα εξαιρεθούν. Αυτό θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέο γύρο λόμπινγκ στην Ουάσινγκτον και σε όλο τον κόσμο.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου την Παρασκευή έρχεται να επισφραγίσει έναν χρόνο νομικών αντιπαραθέσεων γύρω από την πρωτοφανή χρήση δασμών από τον Τραμπ. Από τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους, ο Τραμπ χρησιμοποίησε έκτακτες εξουσίες προβάλλοντας το επιχείρημα της εθνικής ασφαλείας για να επιβάλει τους περισσότερους δασμούς - αξιοποιώντας τον Νόμο για τις Διεθνείς Έκτακτες Οικονομικές Εξουσίες (IEEPA) του 1977, που ποτέ πριν δεν είχε χρησιμοποιηθεί για δασμούς. Ο Τραμπ και η ομάδα του επέλεξαν αυτόν τον νόμο εν μέρει επειδή τους επέτρεπε να επιβάλλουν δασμούς σχεδόν άμεσα, απειλώντας άλλες χώρες με υψηλότερους δασμούς για εμπορικά και μη εμπορικά ζητήματα.

Ωστόσο, την Παρασκευή, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η χρήση του νόμου για δασμούς είναι παράνομη, υπονομεύοντας το εργαλείο οικονομικής επιρροής που είχε επιλέξει ο Τραμπ.

«Η απόφαση αυτή θα αποδυναμώσει τη διαπραγματευτική ισχύ του προέδρου» δήλωσε ο Γουίλμπουρ Ρος, πρώην υπουργός Εμπορίου στην πρώτη θητεία του Τραμπ. Τα άλλα νομικά εργαλεία για δασμούς, πρόσθεσε, είτε έχουν χρονικούς περιορισμούς είτε απαιτούν εκτενείς έρευνες πριν εφαρμοστούν.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ προσπάθησε να επαναφέρει άμεσα το καθεστώς των δασμών, αναρτώντας στο διαδίκτυο ότι υπέγραψε διάταγμα για την επιβολή 10% παγκόσμιου δασμού βάσει του άρθρου 122 του Νόμου για το Εμπόριο του 1974, που επιτρέπει στον πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς έως 15% για 150 ημέρες σε χώρες με εμπορικές ανισορροπίες με τις ΗΠΑ.

Μετά από αυτό το διάστημα, οι δασμοί θα απαιτούν ψήφο του Κογκρέσου για επέκταση, κάτι που ο Τραμπ δεν δεσμεύτηκε να ακολουθήσει σε συνέντευξη Τύπου μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου. Σύμφωνα με το διάταγμα, προϊόντα από τον Καναδά και το Μεξικό που συμμορφώνονται με τη Συμφωνία ΗΠΑ - Μεξικού - Καναδά (USMCA) θα εξαιρούνται από τους δασμούς.

Οι δασμοί που απορρέουν από το άρθρο 122 θα μπορούσε να λειτουργήσει ως προσωρινή λύση, ενώ η κυβέρνηση ετοιμάζει πιο μόνιμους δασμούς βάσει του άρθρου 301 του Νόμου για το Εμπόριο, που ο Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει στην πρώτη θητεία του για δασμούς στην Κίνα. Αυτού του είδους οι δασμοί θεωρούνται νομικά πιο σταθεροί και αναμένεται να επικυρωθούν από τα δικαστήρια, ανάλογα με τις λεπτομέρειες των ερευνών που πρόκειται να δημοσιευθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η χρήση ενός συνδυασμού αυτών των δύο δασμών θα του επιτρέψει να επιβάλει ακόμη υψηλότερους δασμούς από ό,τι πριν. Ωστόσο, αναλυτές σημειώνουν ότι αυτή η στρατηγική θα είναι διοικητικά πιο δύσκολη από την εφαρμογή του έκτακτου νόμου, που του επέτρεπε να αλλάζει τα επίπεδα δασμών με απλές διακηρύξεις.

«Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αφαιρεί ένα αρκετά σημαντικό εργαλείο που χρησιμοποιούσε ο πρόεδρος» δήλωσε ο Έβερετ Άιζενστατ, αναπληρωτής διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου στην πρώτη θητεία του Τραμπ. «Οι άλλες νομοθετικές εξουσίες δεν είναι τόσο ευέλικτες όσο ο Νόμος για τις Διεθνείς Έκτακτες Οικονομικές Εξουσίες (IEEPA) του 1977».

Επιπλέον, ο Τραμπ θα μπορούσε να επεκτείνει άλλους δασμούς που είχε ήδη επιβάλει στη δεύτερη θητεία του, όπως αυτούς σε χάλυβα, αλουμίνιο, αυτοκίνητα, φορτηγά, ξυλεία και άλλες βιομηχανίες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της υπόθεσης του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Αυτοί οι δασμοί, που επιβλήθηκαν βάσει του άρθρου 232 του Νόμου για την Επέκταση του Εμπορίου του 1962 εφαρμόζονται ήδη ευρύτερα από ό,τι σε προηγούμενες θητείες και θα μπορούσαν να επεκταθούν ακόμη περισσότερο. Υποστηρικτές της εμπορικής ατζέντας της κυβέρνησης λένε ότι η ομάδα του Τραμπ βασίζεται τους τελευταίους μήνες όλο και περισσότερο στους δασμούς του άρθρου 232 του νόμου του 1962, μειώνοντας τη σχετική σημασία των δασμών του νόμου του 1974.

Η σταθερότητα των δασμών βάσει του άρθρου 232 θα βοηθήσει επίσης στη διατήρηση πολλών εμπορικών συμφωνιών που έχει υπογράψει ο Τραμπ με μεγάλες οικονομίες τον τελευταίο χρόνο. Πολλοί από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ - συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας - εξασφάλισαν χαμηλότερους δασμούς στα αυτοκίνητα στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών. Δεδομένου ότι αυτοί οι δασμοί στα αυτοκίνητα δεν επηρεάζονται από την απόφαση, οι άλλες κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να τηρούν τις συμφωνίες ακόμη και χωρίς την εφαρμογή των δασμών του IEEPA.

Υπάρχει πολύ λιγότερη βεβαιότητα για τις αμερικανικές επιχειρήσεις που έχουν καταβάλει περίπου 130 δισεκατομμύρια δολάρια σε δασμούς IEEPA. Περισσότερες από 1.000 εταιρείες έχουν υποβάλει αιτήσεις για επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης των δασμών, αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο δεν όρισε διαδικασία για την εκκαθάριση αυτών των επιστροφών, αφήνοντας το ζήτημα σε άλλες δικαστικές αποφάσεις.

Την Παρασκευή, οι ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου ζήτησαν από την κυβέρνηση να θεσπίσει γρήγορα μια διαδικασία για την εκκαθάριση των αποζημιώσεων, αλλά ο Τραμπ υπέδειξε ότι μπορεί να υπάρξουν περαιτέρω δικαστικές διαδικασίες πριν καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό. «Θα καταλήξουμε να είμαστε στα δικαστήρια για τα επόμενα πέντε χρόνια», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Πηγή: skai.gr

