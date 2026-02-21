Γερμανία: Ελπίδες Μερτς για ελάφρυνση μετά το «μπλόκο» στους δασμούς Τραμπ

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε το Σάββατο ότι αναμένει μείωση της επιβάρυνσης από τους δασμούς στη γερμανική οικονομία, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, που ακύρωσε μεγάλο μέρος των εμπορικών δασμών που είχε επιβάλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας στο γερμανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ARD, ο Μερτς τόνισε ότι απαιτούνται συνομιλίες με την Ουάσιγκτον προτού οι γερμανικές επιχειρήσεις μπορέσουν να ανακτήσουν δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόσθεσε επίσης ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συντονιστούν στενά ενόψει της επικείμενης επίσκεψής του στις ΗΠΑ.

«…θα έχουμε μια πολύ σαφή ευρωπαϊκή θέση στο ζήτημα αυτό, διότι η δασμολογική πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μεμονωμένα των κρατών-μελών. Θα μεταβώ στην Ουάσιγκτον με μια συντονισμένη ευρωπαϊκή θέση», δήλωσε.



Πηγή: skai.gr

