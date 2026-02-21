Εκατοντάδες άτομα συμμετείχαν το Σάββατο σε πορεία που διοργάνωσαν ακροδεξιές οργανώσεις στη Γαλλία, μετά τον θάνατο ενός εθνικιστή ακτιβιστή από ξυλοδαρμό στη Λυών. Το περιστατικό ανέδειξε το κλίμα βαθιάς πολιτικής έντασης ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε έκκληση για ηρεμία πριν από την απόδοση τιμών στον Κουέντιν Ντεράνκ (Quentin Deranque), έναν 23χρονο που υπέκυψε σε εγκεφαλικές κακώσεις σε νοσοκομείο την περασμένη εβδομάδα. Οι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν υπό δρακόντεια αστυνομική επιτήρηση.

«Αυτή είναι μια στιγμή μνήμης και σεβασμού για αυτόν τον νεαρό συμπατριώτη μας που έχασε τη ζωή του, για την οικογένεια και τους οικείους του. Αυτό προέχει. Και στη συνέχεια, είναι μια στιγμή αποφασιστικότητας και υπευθυνότητας», δήλωσε ο Μακρόν.

Σε επτά άτομα απαγγέλθηκαν προκαταρκτικές κατηγορίες. Η εισαγγελία της Λυών ζήτησε να κατηγορηθεί ο καθένας τους για ανθρωποκτονία με δόλο, διακεκριμένη βία και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Σε έξι από τους κατηγορούμενους απαγγέλθηκαν κατηγορίες και για τα τρία αδικήματα, ενώ ο έβδομος κατηγορήθηκε για συνέργεια σε ανθρωποκτονία με δόλο, διακεκριμένη βία και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Ο Ντεράνκ δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια συμπλοκής που ξέσπασε μεταξύ υποστηρικτών της άκρας αριστεράς και της άκρας δεξιάς στο περιθώριο μιας φοιτητικής συγκέντρωσης, όπου κεντρική ομιλήτρια ήταν η αριστερή βουλευτής Ρίμα Χασάν.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι θα συναντηθεί με υπουργούς την επόμενη εβδομάδα για να πραγματοποιήσει μια συνολική επανεξέταση όλων των βίαιων ακτιβιστικών ομάδων που έχουν διασυνδέσεις με πολιτικά κόμματα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ορισμένες ομάδες ενδέχεται να διαλυθούν.

«Στη Δημοκρατία, καμία βία δεν είναι νόμιμη», είπε. «Δεν υπάρχει χώρος για πολιτοφυλακές, από όπου κι αν προέρχονται. Πρέπει να είμαστε απολύτως ανένδοτοι».

Η Λυών αναδεικνύεται σε πεδίο μάχης

Η κυριότερη εκδήλωση μνήμης για τον Ντεράνκ πραγματοποιήθηκε στη Λυών, όπου οι συγκρούσεις μεταξύ ακροδεξιών ακτιβιστών και ακροαριστερών ομάδων έχουν γίνει συχνό φαινόμενο. Οι συγκρούσεις τους παίρνουν συχνά τη μορφή οργανωμένων οδομαχιών στην πόλη, στις οποίες ενίοτε συμμετέχουν ομάδες αρκετών δεκάδων ατόμων.

Οι μαχητικές ομάδες της άκρας αριστεράς στη Λυών είναι πιο πρόσφατες και δημιουργήθηκαν ως αντίδραση στις πολυάριθμες ακροδεξιές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται εκεί εδώ και δεκαετίες. Η πόλη θεωρείται από τις υπηρεσίες πληροφοριών ως το «λίκνο» του ακροδεξιού ακτιβισμού στη Γαλλία.

Οι γονείς του Ντεράνκ απηύθυναν επίσης έκκληση για ηρεμία και δεν συμμετείχαν στην εκδήλωση, η οποία δεν απαγορεύτηκε από τις γαλλικές αρχές.

Ο θάνατος του Ντεράνκ πυροδότησε μια θύελλα αλληλοκατηγοριών, στοχεύοντας κυρίως το αριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» (France Unbowed) και τον ηγέτη του, Ζαν-Λικ Μελανσόν. Μεταξύ των υπόπτων βρίσκεται και ο κοινοβουλευτικός βοηθός ενός βουλευτή της «Ανυπότακτης Γαλλίας», ο οποίος ίδρυσε την αντιφασιστική ομάδα «The Young Guard» (Νεαρή Φρουρά).

Πριν από την έναρξη της πορείας τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Ορισμένοι διαδηλωτές κρατούσαν λευκές τουλίπες και έφεραν αυτοκόλλητα με το σύνθημα: «Κουέντιν, δολοφονημένος από την πολιτοφυλακή του Μελανσόν». Πολλοί άνδρες ντυμένοι στα μαύρα, ορισμένοι με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, συμμετείχαν στην πορεία.

Στο στόχαστρο η άκρα αριστερά

Οι επικριτές της «Ανυπότακτης Γαλλίας» την κατηγορούν ότι υποδαυλίζει τη βία και τις εντάσεις με την μαχητική αριστερή πολιτική της. Ο Μελανσόν καταδίκασε τη βία και επέμεινε ότι το κόμμα του δεν φέρει καμία ευθύνη για την τραγωδία.

Ο Μελανσόν ήταν υποψήφιος για την προεδρία το 2012, το 2017 και το 2022, αλλά δεν κατάφερε να περάσει στον καθοριστικό δεύτερο γύρο. Προετοιμάζεται για μια ακόμη αναμενόμενη υποψηφιότητα το επόμενο έτος, όταν λήγει η δεύτερη και τελευταία θητεία του Μακρόν.

Η Γαλλία διεξάγει δημοτικές εκλογές τον επόμενο μήνα και οι δεξιές πολιτικές δυνάμεις χρησιμοποιούν το περιστατικό για να δαιμονοποιήσουν την «Ανυπότακτη Γαλλία». Ο ηγέτης της ακροδεξιάς «Εθνικής Συσπείρωσης», Ζορντάν Μπαρντελά, κάλεσε σε κοινό μέτωπο ενάντια στο κόμμα του Μελανσόν.

Επικρίσεις διατυπώθηκαν και από εξέχουσες προσωπικότητες της αριστεράς, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου Φρανσουά Ολάντ. Ο ίδιος δήλωσε ότι η παραδοσιακή αριστερά, συμπεριλαμβανομένου του Σοσιαλιστικού Κόμματός του, δεν πρέπει να συνεργαστεί ξανά με το κόμμα του Μελανσόν για τις επερχόμενες εκλογές, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν.

