Ο Τραμπ ανακοίνωσε επιπλέον δασμό 50% στον εισαγόμενο χαλκό από 1ης Αυγούστου

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το βράδυ την πρόθεσή του να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετου δασμού 50% στον εισαγόμενο χάλυβα από την 1η Αυγούστου, στο όνομα της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, ενώ το συγκεκριμένο μέταλλο είχε εξαιρεθεί μέχρι τώρα από τους τελωνειακούς δασμούς τουλάχιστον 10% που επιβάλλονται από τον Απρίλιο.

«Ο χαλκός είναι το δεύτερο πλέον χρησιμοποιούμενο υλικό από το υπουργείο Άμυνας!», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, επικαλούμενος τις ανάγκες της χώρας για την κατασκευή ημιαγωγών, αεροσκαφών, πυρομαχικών και κέντρων δεδομένων, μεταξύ άλλων, καθώς τη βούλησή του η χώρα του να οικοδομήσει «κυρίαρχη» βιομηχανία χαλκού, αναιρώντας την «ηλιθιότητα» της πολιτικής του δημοκρατικού προκατόχου του Τζο Μπάιντεν.

