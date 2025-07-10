Βόρεια Μακεδονία: Αντιμέτωπη με πύρινο κλοιό

Αντιμέτωπη με πολλές πυρκαγιές βρίσκεται τις τελευταίες τρεις ημέρες η Βόρεια Μακεδονία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων της Βόρειας Μακεδονίας, μόνο την Τετάρτη καταγράφηκαν 25 πυρκαγιές σε ανοικτό χώρο, σε διάφορες περιοχές στη χώρα, από τις οποίες, μέχρι τις 18:00 ώρα, 21 παρέμεναν ενεργές και 4 τέθηκαν υπό έλεγχο.

Λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή της Κρίβα Παλάνκα (βορειοανατολικό τμήμα της Βόρειας Μακεδονίας), ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να κατασβέσει τη φωτιά που απειλούσε το σπίτι του.

Ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Πάντσε Τοσκόφσκι, ανέφερε το απόγευμα ότι λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης με τις δασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, έχει ενεργοποιηθεί ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Σήμερα, ο μηχανισμός ευρωπαϊκής βοήθειας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών έχει ενεργοποιηθεί και όλες οι δυνατότητες του κράτους τίθενται σε λειτουργία στο μέγιστο βαθμό» δήλωσε ο Τόσκοφσκι.

Όπως επεσήμανε, η Ελλάδα, στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού, έχει ήδη διαθέσει δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair, τα οποία τέθησαν σε λειτουργία, καθώς και δύο πεζοπόρα τμήματα που θα βοηθήσουν τη Βόρεια Μακεδονία στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που διέθεσε η Ελλάδα, επιχείρησαν σήμερα το απόγευμα κοντά στο χωριό Νίκολιτς, στην περιοχή της Δοϊράνης, όπου εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση, η οποία πέρασε και στην ελληνική επικράτεια.

Ο δήμαρχος της Δοϊράνης (στην πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας), 'Ανγκο 'Ανγκοφ ανέφερε προηγουμένως σήμερα, ότι «λόγω της ανησυχητικής κατάστασης με την πυρκαγιά στο χωριό Νίκολιτς χρειάζονται εναέρια μέσα».

Η Βόρεια Μακεδονία διαθέτει μόλις δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, τύπου Air Tractors, εκ των οποίων το ένα βρίσκεται εκτός λειτουργίας και μόλις δύο πιλότους γι΄ αυτά, οι οποίοι μάλιστα έχουν συνταξιοδοτηθεί, και το κράτος τους επιστράτευσε για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Πηγή: skai.gr

