Κυρώσεις στην ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά Εδάφη, από τις ΗΠΑ

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ προχωρούν στην επιβολή κυρώσεων στη Φραντσέσκα Αλμπανέζε, την ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά Εδάφη στη Γενεύη.

Ο Μάρκο Ρούμπιο καταφέρθηκε μέσω X εναντίον των «παράνομων και επονείδιστων προσπαθειών της (της κυρίας Αλμπανέζε) να εξωθήσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να λάβει μέτρα εναντίον αξιωματούχων, εταιρειών και διευθυντικών στελεχών τους στις ΗΠΑ και το Ισραήλ».

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε κατόπιν από τις υπηρεσίες του, ο αμερικανός ΥΠΕΞ κατακεραύνωσε τις επικρίσεις της ειδικής του ΟΗΕ για την πολιτική των ΗΠΑ. Στάθηκε ιδιαίτερα στο ότι η Φραντσέσκα Αλμπανέζε συνέστησε στο ΔΠΔ να προχωρήσει στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου.

Ο υπουργός κατηγόρησε την ειδική πως ενέχεται σε «προκατειλημμένες και κακόβουλες δραστηριότητες», για «ανερυθρίαστο αντισημιτισμό» — και «υποστήριξη της τρομοκρατίας».

Έστειλε «απειλητικές επιστολές» προς αμερικανικές εταιρείες, συνέχισε ο κ. Ρούμπιο, διατυπώνοντας «ακραίες και ανυπόστατες κατηγορίες», ενώ καλεί να ασκηθούν διώξεις σε βάρος ηγετών τους.

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε παρουσίασε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών έκθεση στην οποία εξετάζονται «οι μηχανισμοί εταιρειών που υποστηρίζουν το ισραηλινό αποικιακό σχέδιο εκτοπισμού κι αντικατάστασης των Παλαιστινίων».

Τον Φεβρουάριο, η ειδική εισηγήτρια κατήγγειλε το σχέδιο επιβολής νέας κατοχής και διωγμού του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας, στο πλαίσιο του οποίου οι ΗΠΑ θα «έπαιρναν τον έλεγχο» του παλαιστινιακού θυλάκου, που παρουσίασε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς το «παράνομο» και «εντελώς παράλογο».

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε τότε πως η ιδέα ήταν η Ουάσιγκτον να πάρει «τον έλεγχο» της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής, ερειπωμένης από τον πόλεμο, για να τη μετατρέψει στην «Κυανή Ακτή της Μέσης Ανατολής» και οι κάτοικοί της να πάνε να ζήσουν στην Ιορδανία ή στην Αίγυπτο, κάτι που επαναλάμβανε για καιρό — παρά την εναντίωση του Αμάν, του Καΐρου και των ίδιων των Παλαιστινίων.

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε χαρακτήρισε το σχέδιο αυτό «παράνομο, ανήθικο και ανεύθυνο», προειδοποιώντας πως εάν εφαρμοζόταν θα είχε μοναδικό αποτέλεσμα «να χειροτερέψει η περιφερειακή κρίση», ενώ έχει αναφερθεί επανειλημμένα σε «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ Ντάνι Ντάνον «συνεχάρη» μέσω X τον αμερικανό ΥΠΕΞ Ρούμπιο για την απόφασή του, καταγγέλλοντας με τη σειρά του την «ακατάπαυστη προκατειλημμένη εκστρατεία εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ» που διεξάγει κατ’ αυτόν η κ. Αλμπανέζε.

Απεναντίας, η Διεθνής Αμνηστία κατήγγειλε την «ξεδιάντροπη και διάφανη επίθεση σε θεμελιώδεις αρχές της διεθνούς δικαιοσύνης», όπως το έθεσε η γενική γραμματέας της μη κυβερνητικής οργάνωσης υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Ανιές Καλαμάρ.

