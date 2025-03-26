Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό των εργασιών της HERA

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση για την αξιολόγηση του έργου της Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) από τότε που συστάθηκε, πριν από πάνω από τρία χρόνια, μέχρι τώρα. Στην έκθεση επισημαίνονται τα επιτεύγματα της HERA όσον αφορά την ενίσχυση των ικανοτήτων ετοιμότητας και αντίδρασης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ενώ υπογραμμίζεται και η ανάληψη εκ μέρους της HERA νέων καθηκόντων, όπως η αντιμετώπιση των προβλημάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού που συνδέονται με την έλλειψη κρίσιμων φαρμάκων.

Στην έκθεση αναγνωρίζεται η κεντρική θέση της HERA στο ενισχυμένο πλαίσιο υγειονομικής ασφάλειας της ΕΕ, καθώς με το έργο της συμβάλλει ώστε η ΕΕ να μπορεί αναπτύσσει, να παράγει και να διαθέτει τα ιατρικά προϊόντα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση υγειονομικών απειλών. Ταυτόχρονα, στην έκθεση προσδιορίζονται τομείς στους οποίους απαιτούνται βελτιώσεις, ώστε να αξιοποιηθεί στο έπακρο το δυναμικό της HERA για την προστασία των πολιτών και την ενίσχυση της ετοιμότητας της Ευρώπης.

Στην έκθεση αναγνωρίζεται ότι η ιδιαίτερη δομή της HERA εντός της Επιτροπής επιτρέπει στενές και συνεχείς επαφές με καίριας σημασίας ενδιαφερόμενα μέρη, όπως τα κράτη μέλη, η βιομηχανία, η κοινωνία των πολιτών και οι οργανισμοί της ΕΕ. Αυτή η ιδιαίτερη δομή συνέβαλε στην αποτελεσματική κοινή ευρωπαϊκή δράση και συνεργασία με παγκόσμιους παράγοντες για την ενίσχυση της υγειονομικής ασφάλειας. Στην έκθεση αναδεικνύονται επίσης τομείς στους οποίους απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες, όπως η ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας με τα κράτη μέλη και η ευελιξία στο έργο της HERA όσον αφορά την ετοιμότητα.

Η HERA συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2021 εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού και άρα δημιουργήθηκε σε πολύ σύντομο διάστημα. Συνεπώς, η απόφαση για τη σύσταση της HERA ως υπηρεσίας της Επιτροπής υποχρέωνε την Επιτροπή να προβεί σε εμπεριστατωμένη επανεξέταση της λειτουργίας της έως το 2025. Η έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα εξετάζει τις δραστηριότητες και τη λειτουργία της HERA.

Τα πορίσματα της έκθεσης τροφοδοτούν τις συνολικές προσπάθειες της Επιτροπής για την ενίσχυση της υγειονομικής ασφάλειας και της ετοιμότητας στην ΕΕ, καθώς και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ετοιμότητας σύμφωνα με τις γραμμές που καθορίζονται στην έκθεση του Προέδρου Νιινίστο.

Γιώργος Φελλίδης

