Η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει στην επιβολή τελωνειακών δασμών 25% στα εισαγόμενα οχήματα είναι «απευθείας επίθεση» εναντίον των καναδών εργαζομένων, δήλωσε χθες Τετάρτη ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι.

«Οι τελωνειακοί δασμοί σε βάρος της αυτοκινητοβιομηχανίας μας είναι απευθείας επίθεση εναντίον των εργαζομένων» στον Καναδά, είπε ο νέος ηγέτης των Φιλελεύθερων και πρωθυπουργός απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, κατηγορώντας τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Τραμπ ότι «προδίδει» τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που έχουν συνάψει οι δυο χώρες και το Μεξικό.

