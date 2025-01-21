Ο αμερικανός νέος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναίρεσε χθες Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα του προκατόχου του, του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν, με το οποίο επιβλήθηκαν κυρώσεις σε ισραηλινούς εποίκους κατηγορούμενους για βίαιες επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο Λευκός Οίκος.

Ο Ρεπουμπλικάνος αναίρεσε τα μέτρα, που είχαν επιβληθεί τον Φεβρουάριο του 2024 κι έβαζαν στο στόχαστρο εποίκους και οργανώσεις που κατηγορούνταν για σειρά τέτοιων βίαιων ενεργειών, λίγες ώρες αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την αμερικανική προεδρία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

