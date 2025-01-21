Η Ελλάδα προσφέρει 100.000 ευρώ για την ανάκαμψη της Υεμένης

Η Υεμένη και το Ηνωμένο Βασίλειο συνδιοργάνωσαν συνάντηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων από διάφορες χώρες και οργανισμούς, με θέμα τη διεθνή υποστήριξη του «οράματος της κυβέρνησης της Υεμένης για την οικονομική ανάκαμψη και συνεργασία"» καθώς και τις προτεραιότητες της για την περίοδο 2025-2026.

Μετά την παρουσίαση του ενιαίου οράματος και των προτεραιοτήτων της Υεμένης από τον πρωθυπουργό της χώρας Αχμέντ Μπιν Μουμπάρακ, οι διεθνείς εταίροι αναγνώρισαν ότι η σταθερότητα της Υεμένης και η περιφερειακή ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας ασφάλειας, μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω μιας σταθερής και αποτελεσματικής κυβέρνησης, υπεύθυνης προς τον λαό της Υεμένης.

Οι διεθνείς εταίροι αναγνώρισαν τις σημαντικές οικονομικές, ανθρωπιστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Υεμένη και επιβεβαίωσαν τη σταθερή τους δέσμευση προς την κυβέρνηση της Υεμένης για τη βιώσιμη ειρήνη και σταθερότητα στη χώρα. Χαιρέτισαν τη συνεχιζόμενη δέσμευση της κυβέρνησης για την αποκατάσταση της εθνικής σταθερότητας, δίνοντας προτεραιότητα στην ευημερία του λαού της, και τη δέσμευση της στις αρχές μεταξύ άλλων της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Επίσης, αναγνώρισαν την αξιέπαινη πρόοδο της κυβέρνησης στην επανίδρυση των κυβερνητικών θεσμών στο 'Αντεν.

Οι διεθνείς εταίροι χαιρέτισαν το όραμα και τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης, καθώς και την προσέγγιση της για οικονομικές, χρηματοπιστωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της διαφθοράς. Εξέφρασαν την υποστήριξή τους στις προσπάθειες του προέδρου Αλ Αλίμι, των μελών του Προεδρικού Συμβουλίου Ηγεσίας, του πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου, υπογραμμίζοντας την πλήρη υποστήριξή τους στις άμεσες προτεραιότητες των μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης, καθώς και στο μακροπρόθεσμο όραμα για την οικονομική ανάκαμψη.

Οι εταίροι τόνισαν τη σημασία της ενότητας και της συνοχής της κυβέρνησης, καθώς και της πλήρους άσκησης της εξουσίας στο έδαφος, ενώ χαιρέτισαν τη δέσμευση της κυβέρνησης για διαφανή, συμμετοχική και υπεύθυνη διακυβέρνηση.

Οι διεθνείς εταίροι δεσμεύτηκαν για συνεργασία με την Υεμένη και παροχή πολιτικής, χρηματοοικονομικής και τεχνικής στήριξης, ώστε να υλοποιηθεί το όραμα της Κυβέρνησης και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης όλων των πολιτών.

Αναγνωρίζοντας ότι 19,5 εκατομμύρια άνθρωποι στην Υεμένη χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, οι εταίροι τόνισαν την ανάγκη για ισορροπία ανάμεσα στην ανθρωπιστική βοήθεια, την ανάπτυξη και την ειρήνη, προωθώντας μια μετάβαση προς τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Όλοι συμφώνησαν ότι μια ισχυρότερη συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης της Υεμένης και των διεθνών εταίρων είναι απαραίτητη για μια πιο σταθερή και ευημερούσα Υεμένη.

Δέσμευση της Ελλάδας να υποστηρίξει την κυβέρνηση της Υεμένης

Ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, επανέλαβε τη σταθερή υποστήριξη της Ελλάδας προς την Υεμένη και τον λαό της, εν μέσω μίας δεκαετούς σύγκρουσης.

Ο κ. Σέκερης υπογράμμισε τις εκτεταμένες επιπτώσεις της εσωτερικής σύγκρουσης στην Υεμένη, τονίζοντας ότι «οι επιπτώσεις σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο είναι βαθιές και επεκτείνονται σε μια περιφερειακή ανθρωπιστική κρίση με ανησυχητικές διαστάσεις» και τόνισε τις αποσταθεροποιητικές ενέργειες των Χούθι, των οποίων οι συνεχείς επιθέσεις σε πλοία στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας «έχουν επηρεάσει σοβαρά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τη θαλάσσια ασφάλεια», εντείνοντας περαιτέρω την περιφερειακή αστάθεια.

Η Ελλάδα επανέλαβε την πολιτική υποστήριξή της προς την κυβέρνηση της Υεμένης και το Προεδρικό Συμβούλιο Ηγεσίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενότητας και της κυριαρχίας.

«Η Ελλάδα παρέχει πλήρη πολιτική στήριξη στην κυβέρνηση της Υεμένης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενότητας στο πλαίσιο του Προεδρικού Συμβουλίου Ηγεσίας, για την προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας για όλους τους πολίτες, με σεβασμό στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Υεμένης» ανέφερε.

Αναγνωρίζοντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του ΟΗΕ, ο κ. Σέκερης επαίνεσε το έργο του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Χανς Γκρούνμπεργκ και τόνισε τη σημασία της συμμετοχής των γυναικών και της νεολαίας σε αυτή τη διαδικασία, ως «ουσιαστικό στοιχείο της ειρηνευτικής διαδικασίας».

Η Ελλάδα δεσμεύτηκε επίσης για πρακτική υποστήριξη στην ανάκαμψη της Υεμένης. Αναφερόμενος στη διεθνή συνεργασία, ο κ. Σέκερης χαιρέτισε τη Στρατηγική της Ακτοφυλακής της Υεμένης και τη Σύμπραξη για τη Θαλάσσια Ασφάλεια, υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Ως ναυτικό έθνος, θα συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε ηγετικό ρόλο στην προώθηση του σεβασμού για την θαλάσσια Ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας», σημείωσε, αναφερόμενος στη συμμετοχή της Ελλάδας στη ναυτική επιχείρηση της ΕΕ «ΑΣΠΙΔΕΣ».

Η Ελλάδα δεσμεύτηκε να προσφέρει 100.000 ευρώ στο Ταμείο Ευέλικτης Τεχνικής Βοήθειας για την Υεμένη (TAFFY), ενισχύοντας τη διεθνή προσπάθεια για την ανάκαμψη της χώρας.

Ο κ. Σέκερης εξήρε επίσης την πρόσφατη υιοθέτηση του Ψηφίσματος 2678 του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο συνέταξαν η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως «μια επιπλέον πρόσκληση προς τη διεθνή κοινότητα για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

