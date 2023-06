Ο Τουταγχαμών σκοτώθηκε με άρμα – Το οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, υποστηρίζει ερευνήτρια

Εδώ και καιρό πιστεύεται ότι ο Τουταγχαμών πέθανε από μια «ανοιχτή» πληγή, καθώς ο οργανισμός του εξασθενούσε όλο και περισσότερο από την ελονοσία. Ωστόσο, Αιγύπτια ερευνήτρια ανατρέπει αυτό το σενάριο που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα και υποστηρίζει ότι ο Τουταγχαμών μπορεί να πέθανε, ενώ οδηγούσε το άρμα του μεθυσμένος.

Η Sofia Aziz, μια βραβευμένη ανεξάρτητη ερευνήτρια, πιστεύει ότι ο Τουταγχαμών σκοτώθηκε μετά από ένα ατύχημα με άρμα, ενώ ήταν μεθυσμένος με κρασί. Σύμφωνα πάντα με την ίδια, ο σοβαρός τραυματισμός του, τα κατάγματα στα πόδια που μολύνθηκαν, του προκάλεσαν έναν αργό θάνατο. «Ήταν σαν ένας τυπικός έφηβος, που έπινε και πιθανότατα οδηγούσε το άρμα του πολύ γρήγορα», δήλωσε η κυρία Aziz στο BBC Science Focus.

