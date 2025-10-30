Ο Τιμ Κουκ προέβλεψε ότι οι πωλήσεις iPhone θα ξεπεράσουν τις εκτιμήσεις της Wall Street

Ο Τιμ Κουκ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι προβλέψεις για τις πωλήσεις iPhone και τα συνολικά έσοδα του εορταστικού τριμήνου υπερέβησαν τις προσδοκίες των αναλυτών, χάρη στις παραγγελίες για τα μοντέλα iPhone 17, τα οποία η εταιρεία προσπαθεί να παραδώσει εν μέσω συνεχιζόμενων περιορισμών στην προσφορά.

Οι περιορισμοί αυτοί, καθώς και οι καθυστερήσεις στην αποστολή των νέων τηλεφώνων στην Κίνα, οδήγησαν την Apple να χάσει τον στόχο των πωλήσεων iPhone στο τέταρτο οικονομικό τρίμηνο. Ωστόσο, το έλλειμμα αυτό αντισταθμίστηκε από την ισχυρή επίδοση άλλων προϊόντων, όπως τα νέα AirPods που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για μετάφραση γλωσσών, με τα κέρδη να ξεπερνούν τις προβλέψεις της Wall Street.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι που έβλεπαν πολλοί επενδυτές για την Apple, όπως η έκθεσή της στις εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ–Κίνας και η καθυστέρηση στην ενσωμάτωση λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης, είχαν μικρότερη επίδραση από την ίδια την πολυπλοκότητα της παραγωγής και διανομής εκατοντάδων εκατομμυρίων συσκευών.

Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο Κουκ ανέφερε ότι αναμένει οι πωλήσεις iPhone στο τρέχον τρίμηνο (που επικεντρώνεται στις εορτές) να αυξηθούν κατά διψήφιο ποσοστό σε ετήσια βάση, ενώ τα συνολικά έσοδα της Apple να αυξηθούν κατά 10–12%. Οι προβλέψεις αυτές για το πρώτο οικονομικό τρίμηνο του 2026 υπερβαίνουν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι προέβλεπαν αύξηση των πωλήσεων iPhone κατά 9,8% στα 75,91 δισ. δολάρια και συνολικές πωλήσεις κατά 6,6% στα 132,53 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Οι θετικές αυτές προοπτικές έρχονται ενώ η Apple δυσκολεύτηκε να καλύψει τη ζήτηση για αρκετά μοντέλα iPhone 17, καθώς και για ορισμένα παλαιότερα iPhone 16, κατά το πρόσφατα ολοκληρωμένο οικονομικό τέταρτο τρίμηνο. Η εταιρεία αντιμετώπισε επίσης καθυστερήσεις στην Κίνα όσον αφορά την κυκλοφορία του iPhone Air, του λεπτότερου μοντέλου που έχει κατασκευάσει ποτέ και της μεγαλύτερης σχεδιαστικής ανανέωσης των τελευταίων ετών.

