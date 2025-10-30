Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «πραγματικά εξαιρετική» τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, όπου οι δύο ηγέτες συμφώνησαν σε εκεχειρία ενός έτους στον εμπορικό πόλεμο, μια συμφωνία που σταθεροποιεί προσωρινά τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, χωρίς όμως να επιλύει τις βαθιές στρατηγικές διαφορές τους.

Ωστόσο, η ετήσια εκεχειρία που συμφωνήθηκε την Πέμπτη μεταξύ των δύο ηγετών αναμένεται να σταθεροποιήσει και όχι να επιλύσει τις θεμελιώδεις διαφορές ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, με τις δύο πλευρές να κερδίζουν χρόνο για να μειώσουν περαιτέρω την αλληλεξάρτησή τους σε κρίσιμους στρατηγικούς τομείς. Η συνάντηση, παράλληλα, ανέδειξε πόσο ισχυρότερη έχει γίνει η Κίνα από την πρώτη θητεία του Τραμπ, όπως σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg.

Η απόφαση του Τραμπ να μειώσει τους δασμούς στη φαιντανύλη και να παρατείνει την ισχύουσα ανακωχή στους αμοιβαίους δασμούς θα διατηρήσει πολλούς κινεζικούς εξαγώγιμους κλάδους με συντελεστές γύρω στο 47%, επίπεδο αρκετά χαμηλό ώστε η κινεζική βιομηχανική βάση να παραμείνει ανταγωνιστική έναντι των περιφερειακών αντιπάλων.

Εξίσου σημαντικό θεωρείται ότι οι ΗΠΑ ανέστειλαν τον νέο κανονισμό που θα επέκτεινε τους περιορισμούς σε μαύρες λίστες κινεζικών εταιρειών, ενώ η Κίνα είχε ήδη επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, εξέλιξη που, σύμφωνα με αναλυτές, φαίνεται να ανέκοψε την πίεση της Ουάσιγκτον για περαιτέρω μέτρα ελέγχου.

«Η Κίνα έκανε κάποιες υποχωρήσεις, αλλά το σαφές συμπέρασμα είναι ότι οι απειλές του Πεκίνου ανάγκασαν τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν από μια σειρά νέων περιορισμών», δήλωσε ο Σκοτ Κένεντι, ανώτερος σύμβουλος στο Center for Strategic and International Studies στην Ουάσιγκτον.

«Ο Σι έχει εξασφαλίσει περισσότερο “ασφαλή χώρο” για την κινεζική οικονομία και για τη στρατηγική της χώρας του να επιτύχει μεγαλύτερη παγκόσμια επιρροή», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξασφάλισε την επανέναρξη των πωλήσεων σόγιας και των εισαγωγών σπάνιων γαιών από την Κίνα, αντιμετωπίζοντας δύο από τις βασικές πολιτικές και οικονομικές αδυναμίες των ΗΠΑ. Παράλληλα, η συμφωνία για την πώληση των αμερικανικών δραστηριοτήτων της ByteDance (TikTok) του δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσει στους νεότερους ψηφοφόρους ότι «διέσωσε» την ιδιαίτερα δημοφιλή εφαρμογή. Οι σκληροπυρηνικοί στην Ουάσιγκτον, από την άλλη, εμφανίζονται ικανοποιημένοι που ο Τραμπ δεν παραχώρησε στην Κίνα πρόσβαση στα κορυφαία τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia ούτε υποχώρησε στη δέσμευση των ΗΠΑ για την υπεράσπιση της Ταϊβάν.

Ωστόσο, η συμφωνία δεν περιλαμβάνει τις διαρθρωτικές αλλαγές που ο Τραμπ είχε δεσμευθεί να επιδιώξει για τη διόρθωση των ανισορροπιών στο εμπόριο ΗΠΑ-Κίνας. Για τις αγορές, που προσδοκούσαν ένα τέλος στην αβεβαιότητα και τις κλιμακούμενες εντάσεις, το αποτέλεσμα της Πέμπτης φάνηκε περισσότερο ως προσωρινή ανακωχή σε μια μακροχρόνια μάχη για παγκόσμια κυριαρχία.

«Δεν πιστεύω ότι θα δούμε πλήρη αποσύνδεση, αλλά μια στρατηγική αποσύνδεση», δήλωσε ο Ρόμπερτ Λάιτχαϊζερ, επικεφαλής διαπραγματευτής των ΗΠΑ με την Κίνα κατά την πρώτη θητεία Τραμπ. «Αυτό θα διαρκέσει μόνο μερικούς μήνες ή έναν χρόνο, και μετά θα επιστρέψουμε πάλι στο τραπέζι», πρόσθεσε.

Καθώς επέστρεφε από τη συνάντηση στην Μπουσάν της Νότιας Κορέας, κοντά στο σημείο όπου διεξάγεται η Σύνοδος Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία με την Κίνα θα ανανεώνεται ετησίως.

«Έχουμε μια συμφωνία και κάθε χρόνο θα την επαναδιαπραγματευόμαστε», είπε στους δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, προσθέτοντας ότι αναμένει να παρατείνεται.

Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης ότι θα επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο, ενώ ο Σι Τζινπίνγκ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Εμφανώς ικανοποιημένος, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα ότι η συμφωνία θα αποτελέσει ώθηση για τους Αμερικανούς αγρότες, θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της κρίσης της φαιντανύλης και ενδέχεται να οδηγήσει σε ενεργειακή συμφωνία που θα ενισχύσει την αμερικανική οικονομία.

«Οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν σήμερα θα προσφέρουν ευημερία και ασφάλεια σε εκατομμύρια Αμερικανούς», έγραψε χαρακτηριστικά.

Οι αγορές πάντως εμφανίστηκαν αδιάφορες απέναντι στη συμφωνία. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στη Wall Street παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα με το άνοιγμα της συνεδρίασης στη Νέα Υόρκη, ενώ ο κινεζικός δείκτης CSI 300 έκλεισε με πτώση 0,8%.

«Το έχουμε ξαναδεί αυτό το σενάριο: αισιόδοξος τόνος, αλλά ελάχιστη συνέχεια», σχολίασε η Τσάρου Τσανάνα, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων στη Saxo Markets στη Σιγκαπούρη. «Η συνάντηση είχε τη σωστή εικόνα προς τα έξω, αλλά αυτό που ήθελαν πραγματικά οι αγορές ήταν μια κοινή δήλωση, κάτι χειροπιαστό που να μετατρέπει την αισιοδοξία σε βεβαιότητα», πρόσθεσε.

Με τον ανταγωνισμό ΗΠΑ-Κίνας να έχει ενταθεί την τελευταία δεκαετία, η συμφωνία φαίνεται περισσότερο σχεδιασμένη για την αποφυγή μιας αμοιβαίας οικονομικής καταστροφής παρά για την ενίσχυση της συνεργασίας μέσω χαλάρωσης των περιορισμών εθνικής ασφάλειας ή διευκόλυνσης των επενδυτικών ροών.

ΗΠΑ και Κίνα απομακρύνονται οριστικά

Ο Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ασία, επιδίωξε να ενισχύσει τις σχέσεις των ΗΠΑ με βασικούς συμμάχους όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα επενδύσεις στους τομείς της ναυπηγικής και των σπάνιων γαιών, τομείς που θα μπορούσαν να του δώσουν ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση απέναντι στον Σι το επόμενο έτος.

Η Κίνα, από την πλευρά της, κινείται μεθοδικά για να μειώσει την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ σε κρίσιμες τεχνολογίες. Το νέο πενταετές σχέδιο του Κομμουνιστικού Κόμματος εστιάζει κυρίως στην ανάπτυξη εγχώριων τεχνολογικών καινοτομιών, ιδιαίτερα στους ημιαγωγούς υψηλής απόδοσης, ώστε να δημιουργηθούν ανεξάρτητες αλυσίδες εφοδιασμού από τις ΗΠΑ.

«Καμία αμφιβολία ότι οι δύο χώρες απομακρύνονται και χτίζουν τα δικά τους αυτόνομα οικονομικά οικοσυστήματα», έγραψε ο Στίβεν Τζεν, διευθύνων σύμβουλος της Eurizon SLJ Capital, σε σημείωμά του προς επενδυτές.

Αν και η συμφωνία προσφέρει στον Τραμπ πολιτικά οφέλη βραχυπρόθεσμα με την επανεκκίνηση των κινεζικών αγορών αγροτικών προϊόντων, όπως η σόγια, να ευνοεί τους Αμερικανούς αγρότες, και τη διάσωση του TikTok να αποτελεί επικοινωνιακό όπλο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου έτους, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η συμφωνία θα μειώσει το τεράστιο εμπορικό έλλειμμα ή θα αντιμετωπίσει τις ανησυχίες για τις βιομηχανικές επιδοτήσεις του Πεκίνου.

Η κατάργηση του λεγόμενου “κανόνα των θυγατρικών” αίρει ορισμένες ρυθμιστικές επιβαρύνσεις, αλλά ενδέχεται να προκαλέσει αντιδράσεις σε όσους θεωρούν ότι το Πεκίνο χρησιμοποιεί περίπλοκες εταιρικές δομές για να παρακάμπτει τους αμερικανικούς ελέγχους στην πρόσβαση σε ευαίσθητες τεχνολογίες.

«Το αδύνατο σημείο της Αμερικής»

Στον ευρύτερο ανταγωνισμό, η Κίνα δείχνει πλέον σίγουρη για τη θέση της. Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να «παγώσει» τον κανόνα για τις θυγατρικές εταιρείες σηματοδοτεί τη δεύτερη φορά που ο Σι Τζινπίνγκ χρησιμοποιεί με επιτυχία το μοχλό πίεσης των σπάνιων γαιών για να αναγκάσει τον Αμερικανό πρόεδρο να υποχωρήσει. Η πρώτη ήταν η συμφωνία για μείωση των δασμών από το αστρονομικό 145%.

Σύμφωνα με τους αμερικανικούς κανονισμούς εξαγωγών που θεσπίστηκαν τον περασμένο μήνα, οι θυγατρικές εταιρείες στις οποίες οι κινεζικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε μαύρη λίστα κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον 50%, θα υπόκεινταν στους ίδιους περιορισμούς με τη μητρική τους. Αυτό θα επέκτεινε τους ελέγχους σε περίπου 20.000 εταιρείες, διευρύνοντας τον «κύκλο απαγόρευσης» των κινεζικών επιχειρήσεων από τις αμερικανικές εξαγωγές κατά 15 φορές, σύμφωνα με ανάλυση του Μάρτιν Τσορζέμπα, ανώτερου ερευνητή στο Peterson Institute for International Economics στην Ουάσιγκτον.

Ο Του Σινγκουάν, πρώην σύμβουλος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου, δήλωσε ότι και οι δύο πλευρές έκαναν ένα βήμα πίσω, καθώς καμία δεν μπορούσε να αντέξει το οικονομικό κόστος μιας νέας κλιμάκωσης. Ωστόσο, πρόσθεσε, ο έλεγχος της Κίνας στις σπάνιες γαίες της προσφέρει πλέον ένα «χαρτί» που δεν είχε το θάρρος να χρησιμοποιήσει τα προηγούμενα χρόνια.

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό το χαρτί θα λειτουργεί για πάντα, κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό», σημείωσε. «Αλλά τουλάχιστον προς το παρόν, έχουμε εντοπίσει το αδύνατο σημείο της Αμερικής».

Πηγή: skai.gr

