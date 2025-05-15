Ο Τραμπ «τραβάει το αυτί» του Τιμ Κουκ - Όχι «made in India» iPhones

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε συνομιλία που είχε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, Τιμ Κουκ, λέγοντας πως του είπε ότι δεν θέλει ο τεχνολογικός κολοσσός να κατασκευάζει τα προϊόντα του στην Ινδία. Παράλληλα, άφησε αιχμές για τις κινήσεις που έκανε η εταιρεία προκειμένου να απομακρυνθεί από την Κίνα, προτρέποντας την Apple να στραφεί στις ΗΠΑ.

«Είχα ένα μικρό πρόβλημα με τον Τιμ Κουκ χθες», είπε ο Τραμπ. «Του είπα, "φίλε μου, σου φέρθηκα πολύ καλά. Έρχεσαι εδώ με 500 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά τώρα ακούω ότι χτίζεις σε όλη την Ινδία. Δεν θέλω να χτίζεις στην Ινδία"», είπε.

Σύμφωνα με το CNBC, η αναφορά του Τραμπ αφορούσε στη δέσμευση της Apple για επένδυση 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, η οποία ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο.

Δέσμευση που κατά την άποψη του Αμερικανού προέδρου έρχεται σε αντίθεση με τις κινήσεις της Apple η οποία προσπαθεί να αυξήσει την παραγωγή της στην Ινδία με στόχο να κατασκευάζει περίπου το 25% των iPhones στη χώρα τα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο τους σχεδιασμού της να μειώσει την εξάρτηση από την Κίνα, όπου συναρμολογείται σήμερα περίπου το 90% των κορυφαίων smartphones της.

«Είπα στον Τιμ, είπα, "Τιμ κοίτα, σου φερθήκαμε πολύ καλά, ανεχτήκαμε όλα τα εργοστάσια που κατασκευάζατε στην Κίνα για χρόνια, τώρα πρέπει να κατασκευάσεις σε εμάς. Δεν μας ενδιαφέρει να χτίσεις στην Ινδία, η Ινδία μπορεί να φροντίσει τον εαυτό της ... θέλουμε να χτίσεις εδώ"», σημείωσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η Apple πρόκειται να αυξήσει την παραγωγή της στις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σημειώνεται πως ο Τραμπ έκανε τα σχόλια αυτά για την Apple, σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ συζητούν για τις εμπορικές τους σχέσεις με την Ινδία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει πως η Ινδία είναι «ένα από τα κράτη με τους υψηλότερους δασμούς στον κόσμο», προσθέτοντας ότι η χώρα έχει προσφέρει μια συμφωνία στις ΗΠΑ, όπου «είναι πρόθυμοι κυριολεκτικά για μηδενικούς δασμούς».

Στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ επέβαλε τον λεγόμενο «αμοιβαίο δασμό» 26% στα ινδικά προϊόντα, ο οποίος μειώθηκε προσωρινά μέχρι τον Ιούλιο.

Ο κύριος συνεργάτης της Apple στην Ινδία, η Foxconn, έλαβε τη Δευτέρα έγκριση από την ινδική κυβέρνηση για την κατασκευή εργοστασίου στη χώρα σε κοινοπραξία με την HCL Group.

Η Apple έχει περάσει δεκαετίες για να δημιουργήσει την αλυσίδα εφοδιασμού της στην Κίνα, αλλά έχει στραφεί σε άλλες χώρες όπως το Βιετνάμ και την Ινδία για να επεκτείνει την παραγωγική της ικανότητα.

Ωστόσο, οι ειδικοί πιστεύουν πως η μεταφορά της παραγωγής του iPhone στις ΗΠΑ θα ήταν εξαιρετικά απίθανη λόγω του υψηλού κόστους κατασκευής. Εκτιμήσεις τοποθετούν το κόστος ενός iPhone μεταξύ 1.500 και 3.500 δολαρίων, αν κατασκευαζόταν στις ΗΠΑ.

Η Apple κατασκευάζει σήμερα πολύ λίγα προϊόντα στις ΗΠΑ. Επί του παρόντος, παράγει το Mac Pro στις ΗΠΑ, ενώ τον Φεβρουάριο, ανακοίνωσε ότι θα εγκαινιάσει μια μονάδα παραγωγής στο Τέξας για την παραγωγή διακομιστών για το Apple Intelligence, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της.

Πηγή: skai.gr

