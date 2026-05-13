Ένας αδειοδοτημένος σύμβουλος απεξάρτησης, ο οποίος παρέδωσε τις δόσεις κεταμίνης που οδήγησαν στον θάνατο του σταρ των "Friends", Μάθιου Πέρι, αναμένεται να καταδικαστεί σήμερα, 13 Μαΐου.

Οι εισαγγελείς ζητούν ποινή φυλάκισης δυόμισι ετών για τον 56χρονο Έρικ Φλέμινγκ, έναν από τους πέντε κατηγορούμενους που δήλωσαν ένοχοι για την υπόθεση θανάτου του ηθοποιού το 2023, στο τζακούζι της κατοικίας του στο Λος Άντζελες. Ο Φλέμινγκ είχε φέρει τον Πέρι σε επαφή με τη Τζάσβιν Σάνγκα, καταδικασμένη διακινήτρια ναρκωτικών, την οποία οι εισαγγελείς αποκάλεσαν «Βασίλισσα της Κεταμίνης». Η Σάνγκα καταδικάστηκε τον περασμένο μήνα σε 15 χρόνια φυλάκισης.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης ζητούν ποινή τριών μηνών φυλάκισης και εννέα μηνών παραμονής σε κέντρο απεξάρτησης, υποστηρίζοντας σε υπόμνημά τους ότι ο Φλέμινγκ «έχει καταβάλει ακραίες προσπάθειες για να επανορθώσει για τις εγκληματικές του πράξεις».

Ο Φλέμινγκ συνεργάστηκε άμεσα με τις αρχές, αποκαλύπτοντας τη Σάνγκα μόλις επικοινώνησαν μαζί του οι ερευνητές, και τον Αύγουστο του 2024 έγινε ο πρώτος κατηγορούμενος που δήλωσε ένοχος, παραδεχόμενος μία κατηγορία διανομής κεταμίνης που οδήγησε σε θάνατο, πριν ακόμη ανακοινωθούν επίσημα οι συλλήψεις στην υπόθεση.

Θα είναι η τέταρτη καταδίκη στην υπόθεση, στην ομοσπονδιακή αίθουσα δικαστηρίου του Λος Άντζελες υπό τη δικαστή Σέριλιν Πις Γκάρνετ. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνισή του αφότου έγινε γνωστός ο ρόλος του στην υπόθεση.

Οι εισαγγελείς σημειώνουν ότι, παρότι η εξαιρετική συνεργασία του δικαιολογεί επιεικέστερη μεταχείριση, επιβαρυντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι ως σύμβουλος απεξάρτησης «επέλεξε συνειδητά να πουλήσει παράνομα ναρκωτικά σε ένα άτομο με δημόσια και καλά τεκμηριωμένη μάχη κατά του εθισμού», ακόμη κι αν ο Πέρι δεν ήταν τακτικός πελάτης του.

Ο Πέρι λάμβανε θεραπεία με κεταμίνη για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης, μια πρακτική που χρησιμοποιείται ολοένα και συχνότερα εκτός επίσημων ενδείξεων.

Λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, ο ηθοποιός αναζητούσε μεγαλύτερες ποσότητες του φαρμάκου από όσες μπορούσε να προμηθευτεί νόμιμα μέσω γιατρών και ζήτησε από φίλο του να τον βοηθήσει. Εκείνη βρισκόταν σε μονάδα θεραπείας και τον έφερε σε επαφή με τον Φλέμινγκ. Ο τελευταίος ήταν πρώην παραγωγός κινηματογράφου και τηλεόρασης, του οποίου η καριέρα είχε καταστραφεί από τον εθισμό. Αργότερα απεξαρτήθηκε και εργάστηκε ως σύμβουλος εξαρτήσεων, όμως, σύμφωνα με τους δικηγόρους του, υποτροπίασε μετά τον θάνατο της αγαπημένης θετής μητέρας του το 2023.

Ο Φλέμινγκ προμηθευόταν κεταμίνη από τη Σάνγκα, αύξανε την τιμή για προσωπικό κέρδος και παρέδιδε το ναρκωτικό στο σπίτι του Πέρι, όπου το πουλούσε στον προσωπικό βοηθό του ηθοποιού, Κένεθ Ιουαμάσα.

«Προμήθευσα κεταμίνη στον Μάθιου Πέρι επειδή ήθελα τα χρήματα και επειδή πίστευα ότι βοηθούσα έναν φίλο», ανέφερε ο Φλέμινγκ σε επιστολή προς το δικαστήριο. «Ποτέ δεν φαντάστηκα τη χειρότερη δυνατή κατάληξη. Αυτή η τραγική αποτυχία θα με στοιχειώνει για πάντα».

Τέσσερις ημέρες πριν από τον θάνατο του Πέρι, ο Φλέμινγκ είχε παραδώσει 25 φιαλίδια κεταμίνης έναντι 6.000 δολαρίων.

Στις 28 Οκτωβρίου 2023, ο Ιουαμάσα έκανε ένεση στον Πέρι με ποσότητα από εκείνη την παρτίδα και λίγες ώρες αργότερα τον βρήκε νεκρό. Η ιατροδικαστική έκθεση ανέφερε ως αιτία θανάτου τις οξείες επιδράσεις της κεταμίνης, ενώ ο πνιγμός χαρακτηρίστηκε δευτερεύουσα αιτία.

Αν και ο Φλέμινγκ αντιμετωπίζει θεωρητικά ποινή έως και 25 ετών φυλάκισης, θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να επιβληθεί τόσο βαριά καταδίκη.

Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι έχει περάσει από μια «μεταμορφωτική» διαδικασία αποκατάστασης μετά τον θάνατο του Πέρι. «Θα αποδεχθώ την τιμωρία μου με ταπεινότητα και θα περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου προσπαθώντας να γίνω άξιος συγχώρεσης», έγραψε ο Φλέμινγκ.

Ο Ιουαμάσα είναι ο τελευταίος κατηγορούμενος που απομένει να καταδικαστεί, σε διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί σε δύο εβδομάδες.

Πηγή: skai.gr

