Τριάντα νυν και πρώην αστυνομικοί εμπλέκονται σε έρευνα της εισαγγελίας της Νάπολης στην Ιταλία, η οποία αφορά παράνομη οικειοποίηση προσωπικών δεδομένων ποδοσφαιριστών, τραγουδιστών και επιχειρηματιών.

Η όλη αυτή δραστηριότητα είχε ως κύρια πηγή τα ηλεκτρονικά αρχεία του Ιταλικού Οργανισμού Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Φορολογικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας, τέσσερα εμπλεκόμενα άτομα τέθηκαν σε κατ' οίκον περιορισμό ενώ άλλα δεκαεννέα αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να παρουσιάζονται καθημερινά στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα.

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά πάνω από ενάμιση εκατομμύριο προσβάσεις μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων για την εξακρίβωση απόρρητων οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων Ιταλών πολιτών.

Η σπείρα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στη συνέχεια πουλούσε τα απόρρητα αυτά στοιχεία κυρίως σε γνωστά γραφεία ντετέκτιβ.

Εκτός από την οικονομική παράμετρο, κύριο αντικείμενο της παράνομης αυτής δραστηριότητας ήταν και η εξασφάλιση στοιχείων που αφορούσαν το ποινικό μητρώο και τυχόν προβλήματα με τις αστυνομικές αρχές που μπορεί να αντιμετώπισαν στο παρελθόν γνωστοί ποδοσφαιριστές και τραγουδιστές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

