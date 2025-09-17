Τσάρλι Σιν: Είχε καταλάβει ότι ο Μάθιου Πέρι δεν ήταν νηφάλιος - Τι αποκάλυψε ο ηθοποιός

Ο Τσάρλι Σιν ισχυρίστηκε ότι πρόβλεψε την υποτροπή του Μάθιου Πέρι. Να θυμίσουμε ο Πέρι βρέθηκε νεκρός σε τζακούζι στην αυλή του σπιτιού του, στο Λος Άντζελες, τον Οκτώβριο του 2023, με την ιατροδικαστική εξέταση να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός του προκλήθηκε από οξεία επίδραση κεταμίνης.

Ο πρώην ηθοποιός της σειράς «Two and a Half Men» ισχυρίστηκε σε συνέντευξη στον Πιρς Μόργκαν ότι «μπορούσε να δει» ότι ο αγαπημένος σταρ της σειράς «Φιλαράκια» έκανε κατάχρηση ουσιών κατά την προώθηση του αυτοβιογραφικού του βιβλίου του το 2022.

«Μπορούσα να καταλάβω ότι δεν ήταν νηφάλιος όταν μιλούσε για ένα βιβλίο που αφορά τη νηφαλιότητα και την αποκατάσταση», επέμεινε ο 60χρονος ηθοποιός. Μάλιστα, ο ίδιος εξήγησε ότι ένιωσε πολύ άσχημα όταν πήρε σε audiobook το βιβλίο του. «Όταν άκουσα ένα μικρό απόσπασμα δεν είχε εκείνη την τέλεια, συγκεκριμένη, ακρίβεια στην προφορά που είχε πάντα», θυμήθηκε ο Τσάρλι Σιν.

Ο Σιν, ο οποίος δεν γνώριζε τον Μάθιου τόσο καλά, ισχυρίστηκε ότι «άκουσε έναν άνδρα που ήταν... ανάπηρος». Ο Μάθιου Πέρι κυκλοφόρησε το βιβλίο του τον Νοέμβριο του 2022 και βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του τον Οκτώβριο του επόμενου έτους.

Τελικά, ο ηθοποιός ανέφερε ότι διάβασε το βιβλίο του. Παραδέχτηκε ότι ήθελε να επικοινωνήσει μαζί του, αλλά δεν το έπραξε. «Διάβασα το βιβλίο του, το διάβασα σε μια μέρα και μου άρεσε πολύ», είπε με ενθουσιασμό. «Είμαι πολύ περήφανος για αυτόν και με ενέπνευσε. Μπορούσα να νιώσω το είδος της φυλακής στην οποία είχε βάλει τον εαυτό του».

Ο αγαπημένος ηθοποιός έγινε παγκοσμίως γνωστός σε ηλικία 24 ετών, χάρη στον ρόλο του ως ο αστείος, ειρωνικός, ερωτοχτυπημένος και μερικές φορές οξύθυμος «Τσάντλερ Μπινγκ» στα «Φιλαράκια». Την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά που προβλήθηκε από το 1994 έως το 2004 και έφερε, επίσης, φήμη στους συμπρωταγωνιστές του: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer και Matt LeBlanc. Ο ηθοποιός είχε ασχοληθεί με την υποκριτική για σχεδόν μια δεκαετία, προτού πάρει μέρος στη σειρά, η οποία διήρκεσε 234 επεισόδια, αλλά ήταν τα «Φιλαράκια» που τον εκτόξευσαν στην παγκόσμια σκηνή.

Στα απομνημονεύματά του το 2022, ο Πέρι είχε αποκαλύψει ότι «παραλίγο να πεθάνει» σε ηλικία 49 ετών, από υπερβολική χρήση οπιοειδών. Ο ηθοποιός πέρασε δύο εβδομάδες σε κώμα και πέντε μήνες στο νοσοκομείο και χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει σάκο κολοστομίας για εννέα μήνες. Όταν ο Πέρι συμμετείχε στα «Φιλαράκια» ήταν 24 ετών και ο εθισμός του στο αλκοόλ είχε μόλις αρχίσει να βγαίνει στην επιφάνεια. Αν και ο Πέρι προσπαθούσε να κρύψει την κατάστασή του, οι δραματικές αλλαγές στην εμφάνισή του κάθε χρόνο αντανακλούσαν την κατάσταση της νηφαλιότητάς του.

